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141 тыс. грн за 15 копеек. Украинцам за огромные деньги предлагают советские монеты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
14 октября, 10:00
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Бронзовую монету 1937 года, номиналом 3 копейки, продают за бешенные деньги, а за другую, таким же номиналом, но 1952 года, просят намного меньше
Цены отличаются даже на монеты одинакового номинала
Цены отличаются даже на монеты одинакового номинала / Фото: Коллаж: Сегодня

Нумизматы продают на аукционе советские монеты за несколько тысяч долларов. Оказалось, что самые обычные в прошлом монеты очень ценны и совсем не соответствуют своему номиналу.

На аукционе Violity представлены монеты разного номинала и ценности.

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Что предлагают на аукционе?

Бронзовую монету 1937 года номиналом 3 копейки продают за 13 390 долларов (353 130 грн). А за другую монету, таким же номиналом, но 1952 года, просят намного меньше – 1600 долларов или 42 350 грн.

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20 копеек 1931 и 1935 стоят примерно одинаково. За первую монету просят 2984 доллара (78 698 грн), а за вторую – 2858 доллара (75 373 грн). Образец 1931 года изгоовлен из биллона. А монета 1935 года изготовлена из медно-никелево сплава, продавец указывает, что она единственная в мире тестовая, которую изготовили в 1935 году в таком сплаве.

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А за 15 копеек 1932 года просят 5300 долларов или 141 тыс грн. Монета изготовлена из латуни. Несмотря на то, что она была в обращении и находится не в идеальном состоянии, стоит дорого.

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Серебрянный 1 рубль 1922 года стоит на аукционе 2600 долларов (69 тыс грн.)

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Памятные монеты в Украине

Ко Дню Независимости Украины Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра. Монеты из серии "Возрождение украинской государственности" появились с 17 августа.

В обращение ввели такие памятные монеты:

  • номиналом 1 гривня из серебра, тираж 15 000 штук;
  • номиналом 10 гривен из серебра, тираж 3000 штук;
  • номиналом 50 гривен из серебра, тираж 500 штук;
  • номиналом 250 гривен из золота, тираж до 400 штук.

Как мы писали ранее, в конце июля в обращение вышла памятная монета с лошадью. Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.

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