17 тысяч гривен за соцопрос: мошенники придумали новую схему обмана

Украинцам пишут и звонят с предложением оценить работу банка и благодаря этому заработать до 17 тыс. гривен. Вирусная реклама на ту же тему активно распространяется в интернете.

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Если вы получили такое предложение, будьте предельно осторожны. Именно так начинается новая мошенническая схема, о которой узнал корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

Видео: Сегодня

В одном из банков, от имени которого предлагают дармовые деньги, уже слышали о псевдоакции. Говорят, что служба безопасности финучреждения вместе с Киберполицией пытается заблокировать ресурсы мошенников.

"Мошенники могут получить доступ к банковским данным клиента, а потом использовать их для своих целей или кражи денег", – отмечает представитель прессслужбы банка Александр Жильцов.

Жертвой аферистов едва не стал киевлянин Андрей Каминский. После прохождения опроса его попросили ввести данные карты, включая секретный трехзначный CVV-код. Это насторожило Андрея, и он не стал давать информацию мошенникам.

Только за месяц с помощью этой схемы мошенники выманили у украинцев больше 100 тыс. гривен, подсчитали киберэксперты.

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"Никакой банк никогда не проводит никаких социологических опросов, анкет за деньги. Ничего подобного нет. Если вам предлагают поучаствовать в таком опросе, однозначно вы имеете дело с мошенниками", – предупреждает эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

А прежде чем обольщаться акционными предложениями, проверяйте их происхождение. Все акции, которые предлагает банк, должны были упомянуты на официальном сайте.

И помните: никто не имеет права требовать от вас такую информацию:

номер телефона, к которому привязана карта;

пин-код;

CVV-код.

Если же вы наткнулись на вымогателей, обращайтесь в Киберполицию. Это поможет оперативнее разоблачить злоумышленников.

Напомним, ранее мошенники придумали еще один крючок, на который ловят доверчивых украинцев. Аферисты пользуются непростым положением из-за пандемии COVID-19 и предлагают деньги якобы от государства на коммуналку, медицинские услуги, импортные товары или неиспользованные медицинские услуги.

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Также мы рассказывали, как шантажисты собирают данные украинцев с помощью популярных приложений.

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