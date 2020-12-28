Українська
$ 28,35
34,56
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

17 тысяч гривен за соцопрос: мошенники придумали новую схему обмана

28 декабря, 14:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты по кибербезопасности советуют жертвам обращаться в полицию

Украинцам пишут и звонят с предложением оценить работу банка и благодаря этому заработать до 17 тыс. гривен. Вирусная реклама на ту же тему активно распространяется в интернете.

Реклама

Если вы получили такое предложение, будьте предельно осторожны. Именно так начинается новая мошенническая схема, о которой узнал корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

Видео: Сегодня

В одном из банков, от имени которого предлагают дармовые деньги, уже слышали о псевдоакции. Говорят, что служба безопасности финучреждения вместе с Киберполицией пытается заблокировать ресурсы мошенников.

"Мошенники могут получить доступ к банковским данным клиента, а потом использовать их для своих целей или кражи денег", – отмечает представитель прессслужбы банка Александр Жильцов.

Жертвой аферистов едва не стал киевлянин Андрей Каминский. После прохождения опроса его попросили ввести данные карты, включая секретный трехзначный CVV-код. Это насторожило Андрея, и он не стал давать информацию мошенникам.

Только за месяц с помощью этой схемы мошенники выманили у украинцев больше 100 тыс. гривен, подсчитали киберэксперты.

Реклама

Читайте также: Украинцев обманывают при покупке елок на Новый год: схема

"Никакой банк никогда не проводит никаких социологических опросов, анкет за деньги. Ничего подобного нет. Если вам предлагают поучаствовать в таком опросе, однозначно вы имеете дело с мошенниками", – предупреждает эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

А прежде чем обольщаться акционными предложениями, проверяйте их происхождение. Все акции, которые предлагает банк, должны были упомянуты на официальном сайте.

И помните: никто не имеет права требовать от вас такую информацию:

  • номер телефона, к которому привязана карта;
  • пин-код;
  • CVV-код.

Если же вы наткнулись на вымогателей, обращайтесь в Киберполицию. Это поможет оперативнее разоблачить злоумышленников.

Напомним, ранее мошенники придумали еще один крючок, на который ловят доверчивых украинцев. Аферисты пользуются непростым положением из-за пандемии COVID-19 и предлагают деньги якобы от государства на коммуналку, медицинские услуги, импортные товары или неиспользованные медицинские услуги.

Реклама

Также мы рассказывали, как шантажисты собирают данные украинцев с помощью популярных приложений.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мошенничество банки опрос мошенники аферисты схема

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 годуЭкономика
Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверили
Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверилиЭкономика
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуФинансы
Украинцы сметают новогодние путевки в Турцию и Египет. Что происходит на курортах в карантин
Украинцы сметают новогодние путевки в Турцию и Египет. Что происходит на курортах в карантинЭкономика
На глазах у НАБУ:
На глазах у НАБУ: "Нафтогаз" повысил цены на газ по формуле "Амстердам+", – ВовкЭкономика
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять