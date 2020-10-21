15 млрд евро на реформы: как Евросоюз помогает Украине меняться

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что с 2014 года Евросоюз направил Киеву около 15 млрд евро финансовой помощи на проведение реформ.

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Об этом сообщает УНИАН.

Выступая на заседании Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, Маасикас рассказал, что за четыре года выполнения экономической части соглашения торговля между нами выросла на 65%, а Европейский Союз стал самым большим торговым партнером Украины.

"С 2014 года Европейский Союз и европейские финансовые учреждения мобилизовали небывалый пакет финансовой помощи – 15 млрд евро на осуществление реформ в Украине, с условиями, конечно, иногда очень жесткими", – сказал он.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС начнется в январе 2021 года.

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Напомним, в феврале 2020-го президент Владимир Зеленский принял в Киеве еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вергели. Речь шла о сотрудничестве Украины и ЕС, Соглашении о совместном авиационном пространстве, "промышленном безвизе", углублении сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействии в рамках "Европейского зеленого соглашения" и системном обновлении приложений к Соглашению об ассоциации.

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