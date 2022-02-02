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10 тыс. долл. каждому ребенку: поблагодарят ли они Зеленского через 18 лет

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор
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2 февраля, 19:45
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Власть обещает финансово поддержать детей, рожденных после 2019 года, эксперты говорят, что этот механизм несет ряд рисков и будет тормозить экономику
О создании "экономического паспорта" Зеленский говорил еще в начале 2021 года
О создании "экономического паспорта" Зеленский говорил еще в начале 2021 года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В конце 2021 года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об экономическом паспорте украинца, который предусматривает перенаправление части налогов в специальный фонд, из которого будут по достижению совершеннолетия выплачивать около 10 тыс. долл. тем украинцам, которые родились после 2019 года.

С точки зрения обывателя инициатива выглядит хорошо, правда, эксперты вовсю критикуют этот механизм. "Сегодня" разобрались, что же с ним не так.

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Плюсы документа

С точки зрения простого человека президентская идея выглядит неплохо. Если она будет поддержана депутатами, то государство создаст специальный фонд, в который будет перенаправлена часть налогов и сборов, которые на сегодняшний день поступают в бюджет. А уже из этого фонда будут делать специальные выплаты всем украинцам, рожденным после 2019 года, достигшим совершеннолетия.

По расчетам депутатов от партии "Слуга народа", речь может идти о суммах, которые будут эквивалентны 10 тысячам долларов. Более того, глава фракции "СН" Давид Арахамия не исключил, что сумма может быть и выше – вплоть до 20 тысяч долларов.

Потратить деньги можно будет по трем направлениям:

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  • оплату образования в Украине;
  • покупку жилья (денег, скорее всего, хватит на первый взнос);
  • перечислить на свой пенсионный счет.

Со стороны это выглядит как забота власти о людях. Но даже у обывателей возникают резонные вопросы, почему такая привилегия будет предусмотрена только для детей, рожденных с 2019 года, то есть с момента прихода Владимира Зеленского к власти. А как же все остальные?

Минусы для экономики

В свою очередь многие эксперты называют идею экономического паспорта популизмом власти. Несколько аналитических центров даже выступили с совместным заявлением, в котором объясняют вред этой инициативы для экономики страны.

"Средства, которые собираются взять для этих целей из ренты на добычу полезных ископаемых, – это бюджетные средства", – говорит старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

То есть это налоги, которые сегодня и так направляются на общественно важные цели.

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"Их тратят на финансирование образования, медицины, покрытия дефицита Пенсионного фонда и других бюджетных статей. Если средства перенаправить на другие цели, значит, нужно будет или уменьшать сами расходы или где-то искать дополнительные поступления, чтобы заместить изъятые из бюджета средства", – отмечает Юрий Гайдай.

Эксперт говорит, что, по грубым подсчетам, уже к 2030 году расходы на Фонд могут составить около 1% ВВП в год.

"Это примерно треть безопасного бюджетного дефицита, который составляет около 3% ВВП, – продолжает Юрий Гайдай. – Или десятая часть всех расходов на пенсии или треть расходов на оборону".

Эксперты обращают внимание на то, что деньги, которые будут собираться в специальный фонд, не будут диверсифицироваться, то есть инвестироваться в разные финансовые инструменты для уменьшения рисков, как это делается во всем мире.

Например, Норвегия или арабские страны, где уже многие годы работают подобные механизмы, не инвестируют накопленные средства в свой собственный суверенный долг. Наоборот, они вкладывают деньги преимущественно за границу в финансовые инструменты, которые приносят прибыль и не подвержены рискам местной экономики.

"Предложенный механизм не предусматривает инвестирование накопленных за все время денег ни в какие инвестиционные инструменты, кроме облигаций внутреннего государственного займа, – продолжает Юрий Гайдай. – То есть фонд, который должен аккумулировать средства, будет сразу возвращать их в бюджет. Фактически это приведет к росту государственного долга и увеличению будущих обязательств государства. При этом риски, связанные с девальвацией национальной валюты, останутся высокими".

В качестве примера эксперты предлагают сравнить курс гривни к доллару и рост цен за последние 18 лет. Так, инфляция в Украине за этот период составила 670%, а национальная валюта девальвировала в более чем в 5 раз по отношению к доллару. Если учесть, что и у доллара есть собственная инфляция (обычно около 2% в год), то показатель обесценивания средств оказывается выше.

Ориентировочные расчеты показывают, что при условии доходности ОВГЗ на уровне 10% годовых за 18 лет они принесут около 455% прибыли. Но, как показывает наша история, уровень инфляции за тот же период может оказаться в полтора раза выше.

Кроме того, эксперты предупреждают, что рассчитывать на стабильное поступление средств от ренты природных ресурсов в долгосрочной перспективе сложно.

Цены на нефть и газ, налоги от добычи которых и должны будут наполнять фонд для будущих выплат, подвержены серьезным колебаниям. А с учетом тенденций наметившегося перехода мировой энергетики на "зеленые технологии", такие как солнце и ветер, в ближайшие годы спрос на традиционные энергоресурсы и цены на них могут начать снижаться. А значит, государству придется искать дополнительные источники финансирования механизма выплат.

О тенденциях на мировых сырьевых рынках и их влиянии на экономику Украины читайте в материале "Эффект сырьевых ножниц: что будет с курсом, ценами и тарифами в 2022 году". Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – читайте в нашей спецтеме.

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