10 лет Hyundai Rotem в Украине: Борис Колесников о событии, сделавшем жизнь людей комфортней

10 лет назад в Украине состоялся первый регулярный рейс скоростного поезда Hyundai Rotem.
Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012, министр инфраструктуры Украины (с 2010 до 2012 года), основатель компаний-лидеров кондитерской и агропромышленной продукции Борис Колесников.
"Дорогие друзья! Ровно 10 лет назад, 27 мая 2012 года состоялся первый регулярный рейс скоростного поезда Hyundai Rotem в Украине! Это событие стало огромным шагом к совершенно новому уровню сервиса, скорости и комфорта в путешествиях по нашей стране. За 10 лет услугами скоростных поездов воспользовались более 30 миллионов пассажиров! Спасибо всей команде, которая работала над этим проектом. Вместе мы сделали жизнь украинцев более комфортной!" – отметил Борис Колесников.