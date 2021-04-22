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10% госслужащих сократят, а зарплату остальных посчитают по-новому: что известно еще

22 апреля, 18:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Последние четыре года в Украине сохраняются 39 тысяч вакансий на госслужбе

В 2021 году в Украине будет введен пилотный проект в системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

Первыми в проект примут участие секретариат Кабмина, Минфин, Минцифра и Национальное агентство по вопросам госслужбы (НАГС). В дальнейшем его расширят на все ведомства.

На совещании с министром Кабмина Олегом Немчиновым, заместителем главы Минфина Романом Ермоличевым и главой НАГС Натальей Алюшиной подняли вопрос пересмотра предельной численности госслужащих, который предусматривает сокращение лишних должностей.

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По словам главы правительства, последние четыре года госорганы удерживают около 39 тысяч вакансий (17,7% от общего количества госслужащих). Это приводит к увеличению выплат надбавок по зачастую субъективному и неэффективному принципу. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%.

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Напомним, в 2021-м должны повысить должностные оклады всех категорий госслужащих. Суммы повышения сильно различаются в зависимости от структуры, в которой работает тот или иной чиновник.

Также говорилось, что Конституционный суд отменил ограничения на максимальный размер зарплаты для должностных лиц.

Чиновникам повысят зарплату?

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты Минфин Кабинет министров зарплата госслужащего зарплата чиновников Денис Шмыгаль Минцифра

Источник: Сегодня

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