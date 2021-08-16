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У ПриватБанка открытие и обслуживание текущего счета для бизнеса стало бесплатным

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Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
16 августа, 15:45
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Во время акции "Успешный бизнес!" новые ФОПы и юрлица получают самые выгодные условия
Акция ПриватБанка "Успешный бизнес!" уже стартовала.
Акция ПриватБанка "Успешный бизнес!" уже стартовала.

В Украине ежемесячно регистрируется порядка 20 тысяч ФОП и несколько тысяч юридических лиц. Большинству из них для начала активной предпринимательской деятельности нужен текущий банковский счет. А поскольку условия и тарифы на обслуживание бизнес-счетов у банков разные, каждому приходится рано или поздно выбирать: какой банк лучше? Одновременно надежный и недорогой в обслуживании счетов?

Специально ко Дню предпринимателя, который будет отмечаться 5 сентября, ПриватБанк запускает новый этап акции "Успешный бизнес!" для тех ФОП и юридических лиц, кому необходимо открыть текущий счет. Акционное предложение от крупнейшего украинского банка снимает все вопросы относительно того, где выгоднее открывать текущие счета.

На раздумья – только три недели

ПриватБанк запустил акцию "Успешный бизнес!" еще в минувшем году, чтобы поддержать предпринимателей, пострадавших от карантина. На каждом этапе этой акции украинскому бизнесу предлагаются наиболее выгодные условия подключения к банковским продуктам, которые больше всего востребованы у предпринимателей.

С 16 августа и по 5 сентября включительно ПриватБанк предлагает бизнесу бесплатно открыть текущий счет, подключившись к тарифному пакету "Бизнес. Старт". Абонплата за обслуживание счета тоже будет составлять ноль гривен до конца октября.

Участвовать в акции могут все юридические лица и частные предприниматели, которые не имеют открытого текущего счета в ПриватБанке.

Как стать участником акции

Те, кого заинтересовали условия "ПриватБанка", должны прежде всего зарегистрироваться для участия в акции. Это можно сделать на специальной странице акции по ссылке.

После регистрации нужно принять звонок от менеджера банка для подтверждения регистрации и уточнения данных ФОПа или юрлица (ЭДРПОУ, ІПН), на которых открывается счет.

Следующий шаг – открытие счета в ПриватБанке. Это можно сделать на сайте банка или в любом отделении в период с 16 августа по 31 октября 2021 года. Счет должен быть в национальной валюте. Чем скорее вы откроете счет – тем большую экономию получите. Чтобы услуги банка по открытию счета и тариф за обслуживание были бесплатными, нужно выбрать тарифный план "Бизнес. Старт".

Кто может предложить более выгодные условия?

Экономия средств при открытии счета и нулевая абонплата – это, безусловно, важно. Однако эксперты советуют при выборе банка обращать внимание и на другие важные моменты. В частности, на возможность управлять деньгами на счету удаленно, онлайн в режиме 24/7. Также важна разветвленная сеть отделений и банкоматов, чтобы можно было положить наличные деньги на счет или, наоборот, снять их со счета, не тратя на это много времени и усилий. И, конечно, важно, чтобы сам банк был надежным и предпринимателю не приходилось переживать, что его деньги могут пропасть.

По всем показателям ПриватБанк может дать фору другим конкурентам. У него самая крупная сеть отделений и банкоматов. Приложение "Приват24" для бизнеса признано одним из самых удобных. У государственного "Привата" лучшие финансовые показатели. Именно поэтому большинство украинских компаний и предпринимателей выбирают его.

На сегодняшний день с ПриватБанком сотрудничают 65,7% всех украинских компаний и 73,3% предпринимателей. А 45% компаний, работающих в Украине, и 70% предпринимателей считают "ПриватБанк" основным банком. Бизнес доверяет "Привату". А "Приват", в свою очередь, считает своим долгом создавать комфортные условия для бизнеса.

В частности, "ПриватБанк" является лидером по финансированию малого и среднего бизнеса. Только в этом году он выдал кредитов почти на 8 млрд грн на развитие малого и среднего бизнеса.

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