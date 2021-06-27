ПриватБанк устранил сбой: пропавшие деньги вернут?

Накануне многие клиенты банка пришли в замешательство после того, как у них стали исчезать деньги с карт – в соцсетях запахло жареным

ПриватБанк устранил неожиданный сбой в своей работе, после которого у клиентов начали исчезать деньги с карточек.

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Об этом говорится в заявлении банка в Facebook.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой. Мы приложим все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций. Приносим извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Сети разгорелся скандал из-за ЛГБТ-карт ПриватБанка. По случаю месяца прайда госбанк выпустил специальные банковские карты, представленные в двух дизайнерских вариантах: на первом написано "Равенство прав", на втором нарисован человек, который держит плакат "Мы все люди".

Тем временем комиссии при переводе средств через "Приват24" постепенно повысятся с 1 грн до 0,5% от суммы (не менее 3 и не более 200 гривен). Такие расценки государственный ПриватБанк ввел в шести областях Украины. Нововведения внедряются в разное время для пользователей из разных областей. В банке уверяют, что это нормальная практика.