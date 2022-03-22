Жизнь по новым правилам: что изменилось для украинцев во время войны

Сражения выигрывает армия, а войну — экономика

Во время войны изменилось кардинально все / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны, когда экономика страны в буквальном смысле приостановилась, следует искать способы, чтобы обеспечить ее функционирование на тех территориях, где это возможно и в первую очередь безопасно.

Власти в Украине такие способы нашли и призывают всех, кто сейчас не на передовой, обеспечить победу на втором фронте — экономическом.

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Как работает экономика в условиях военного времени рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Facebook.

По его словам, сейчас государство предоставило максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. В частности, это касается изменений, которые помогут бизнесу выдержать в такие сложные времена.

Поддержка бизнеса во время войны / Фото: скриншот

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Как перенести свой бизнес в Польшу

Украинские бизнесмены могут перенести свой бизнес в Польшу. В этом будет помогать Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH).

Агентство поддерживает предпринимателей в поиске офисных и складских помещений, а также в переносе производственных линий.

"Правительство недавно приняло специальный закон, который позволит украинцам получать номера PESEL (Общая электронная система учета населения) и виртуальные документы, удостоверяющие личность, чтобы они могли идентифицировать себя, пользоваться услугами и трудоустроиться", – заявил министр развития и технологий Петр Новак.

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Он добавил, что ему министерство подало заявку на изменения, которые позволят украинцам регистрировать компании. Цель этого — облегчить украинцам начать бизнес в Польше.

Ранее мы рассказывали, что магазины в Польше начали работать на поддержку Украины. 10% от суммы покупок направляют на помощь украинцам.

Также мы писали, что у украинских предпринимателей хотят забрать бизнес в Крыму: в чем причина такий действий.