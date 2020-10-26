Женщинам платят меньше: сколько зарабатывают украинские финансисты

В финансовой сфере самые зарплаты в Украине получают финансовые директора – в среднем 56,9 тыс. гривен. Самые низкие оклады у бухгалтеров – менее 15 тыс. гривен. Зарплаты других специалистов финансовой сферы колеблются в районе 18,9-38,5 тыс. гривен. При этом наблюдается серьезная гендерная дискриминация – средняя зарплата мужчин выше на 19,7 тыс. гривен, чем у женщин. А большинство финансистов в стране – именно женщины.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного карьерным порталом Happy Monday совместно с бухгалтерским сервисом "Дебет-Кредит".

Так, средние зарплаты финансисток составили чуть больше 17 тыс. гривен, а мужчин – 36,8 тыс. гривен. Причем наибольший разрыв наблюдается в руководящей должности финансового директора. Но в целом ни на одной из должностей женщины не зарабатывают больше мужчин.

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Большинство финансистов в Украине получают зарплату в национальной валюте. Но есть и те, у кого оклады в иностранной валюте, или же их зарплаты привязаны к курсу.

В тренде Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

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Что касается возраста, то старше всех оказались бухгалтера – здесь возраст специалистов составляет 45+. А вот самая молодая специальность – аудиторы.

Напомним, в августе средняя зарплата в Украине упала на 3% – до 11 446 гривен. По данным Госстата, финансовая и страховая деятельность вошла в ТОП-3 самых оплачиваемых сфер с показателем в 19 700 гривен.

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Также эксперты рассказывали сайту "Сегодня", изменится ли средняя зарплата в Украине к концу года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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