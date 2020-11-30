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Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов

30 ноября, 12:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президентский законопроект об отсрочке новых требований зарегистрирован в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов. Речь идет о "паузе" до 1 января 2022 года для ФОПов (ФЛП, физлиц-предпринимателей) 2-4 групп.

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Об этом говорится в законопроекте № 4439, текст которого был опубликован 30 ноября.

Помимо кассовых аппаратов, в документе идет речь о введении "дистанционных услуг" для предпринимателей. Речь идет о том, что некоторые бизнесмены и вовсе не будут обязаны использовать РРО. В эту категорию попадут те, кто работает исключительно с помощью перевода средств через банковские системы и электронные системы.

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Напомним, ранее Верховная Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов. Тогда за законопроект во втором чтении проголосовали всего 17 депутатов.

При этом предприниматели, которые страдают из-за карантинных ограничений, продолжают проводить акции протеста. Они требуют отсрочить обязательно использование РРО для малого бизнеса. В том, чего именно боятся предприниматели, разбирались журналисты "Сегодня":

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бизнес кассовые аппараты предприниматели Владимир Зеленский законопроект РРО ФЛП

Источник: Сегодня

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