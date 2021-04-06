Зеленский потребовал ускорить выплату карантинных 8000 грн: Малый бизнес – это наши люди

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором шла речь о необходимости скорейшего предоставления финансовой помощи бизнесу, пострадавшему в локдаун.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Малый и средний бизнес – это важная составляющая украинской экономики, и в первую очередь – это наши люди. Сегодня, во время глобальной пандемии, им больше не на кого положиться, как на государство. И мы – государство – должны помогать и отстаивать наших людей в это трудное время", – подчеркнул президент.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что профильные ведомства – Министерство развития экономики, Минцифры и Минсоцполитики – активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущим свою деятельность в регионах красной зоны.

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"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении "Дія" на выплату 8000 гривен", – отметил Шмыгаль.

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Напомним, 31 марта Шмыгаль заявил, что Минэкономики и другие ведомства в течение недели должны разработать все документы, необходимые для выплаты карантинных 8000 гривен бизнесу и работникам в красных зонах карантина. Соответственно, заявки на получение компенсаций украинцы смогут подавать уже в начале апреля.

Мы уже объясняли, как подать заявление на получение карантинных 8000 через "Дію".

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