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Зеленский подписал закон, легализующий торговлю лекарствами онлайн

12 октября, 20:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У президента уверены, что теперь медикаменты станут доступнее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 19 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами", который регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Теперь компании, у которых есть лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами, могут осуществлять электронную розничную торговлю ими, за исключением некоторых категорий, и доставлять лекарства конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

"Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки, операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов", – сообщили в Офисе президента.

В то же время осуществляющая электронную розничную торговлю компания-продавец несет ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдение условий его хранения.

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Также закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством Европейского союза.

У президента уверены, что теперь лекарства станут доступнее для граждан, поскольку их можно будет заказать в отделение почты даже в отдаленных районах.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3615-1, который легализует электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

В 2011 году Минздрав запретил дистанционную торговлю медпрепаратами, аргументировав тем, что потребители при заказе в интернете не получают консультацию фармацевтов, а также тем, что на доставку могут отправлять некачественный товар.

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