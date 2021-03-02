Заробитчанам раздадут кредиты на бизнес в Украине: что предлагают

Украинцам обещают до 150 тыс. гривен за возвращение на Родину

Украинцев, которые сейчас зарабатывают на хлеб за границей мотивируют открывать бизнес на Родине. Возможность заняться делом своей мечты должна вернуть часть заробитчан домой, считают в правительстве.

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Поэтому Кабмин предложил запустить программу беспроцентных кредитов до 150 тыс. гривен на открытие своего дела. На это власти готовятся выделить более 100 млн гривен, сообщают новости "Сегодня". Правда, такой законопроект еще должна одобрить Верховная Рада.

Кредиты планируют выдавать на открытие малого бизнеса – например, кофейни, небольшого хостела или теплицы для микрозелени и овощей.

Главное условие: будущий предприниматель должен вложить в дело столько же собственных денег, сколько и государство. Другие важные моменты:

Деньги не придется возвращать при наличии страхового стажа более 10 лет.

Если у получателя нет 10 лет страхового стажа, грант все равно дадут, но позже его придется вернуть в полном объеме.

Но в Ассоциации компаний по международному трудоустройству уже опасаются, что программа может не заинтересовать заробитчан. По их словам, мигранты больше хотят заниматься бизнесом, например, в Польше. И это подтверждает статистика: примерно 11 тысяч украинцев открыли в Польше свое дело за два последние годы.

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А еще большинство украинцев едут за границу не для того, чтобы заработать на микробизнес, а чтобы прокормить семью, говорят эксперты.

В то же время, только по официальным данным НБУ, за 2019 год заробитчане перевели в Украину 20 млрд долларов. То есть финансовый потенциал тоже есть. Главное – правильно им распорядиться.

Сюжет: Алексей Продайвода, Павлина Василенко, Оксана Лабойко и Алексей Шелковый Видео: Сегодня

Пример удачного вложения средств – семья из Львовской области. На заработанные в Италии деньги они уже осуществили мечту в Украине, даже без государственных кредитов. В Италии они жили у свекрови, поэтому удавалось экономить на жилье. В итоге скопили более 500 тыс. гривен.

"У нас не было идеи остаться там. Мы всегда хотели вернуться в Украину. Заработали стартовый капитал, приехали, купили дом в селе, начали строить ферму", – рассказывает госпожа Иванка.

На старте фермерского бизнеса у семейства были только стойла, шесть коров и оборудование, которое давала в аренду местная аграрная организация. Свой главный продукт – сыр – сначала готовили в домашних условиях. Собственная сыроварня появилась через два года, когда дела пошли в гору.

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Каждый месяц их коровы дают 100 тонн молока. Это почти тонна готового сыра, и более 2 тыс. долларов заработка – больше, чем они с мужем получали в Италии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцы скупают квартиры в Польше. Интересно, что наши мигранты, в отличие от других иностранцев в Польше, не инвестируют в жилье, а приобретают его для себя.

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