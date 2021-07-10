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Закон об олигархах: что может беспокоить иностранных инвесторов

10 июля 2021 15:05

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Эксперты считают, что ручное управление и ручное объявление "олигархами" обеспокоит зарубежный бизнес

Александр данилов на заседании СНБО

Александр данилов на заседании СНБО / Фото: СНБО

Инвестиционную привлекательность Украины может ухудшить заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что бизнесмены должны отказываться от активов, чтобы не попасть в реестр "олигархов". Такое мнение высказывают эксперты, передает DW.

Среди непривлекательных для инвесторов моментов указывают:

  • "Ручное назначение олигархом"
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"СНБО, который возглавляет президент, будет объявлять олигархом определенного бизнесмена. Это же дискреционная процедура. То есть, фактически президент по своему усмотрению может любого объявить олигархом и лишить активов, кого наказывать или миловать", – указывает старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский.

  • Нехватка защищенности права собственности

"В Украину инвесторы не хотят заходить из-за неработающей судебной системы и рейдерства. Надо было начинать с этой реформы и сосредоточиться на этом, а не борьбе с олигархами, которой на самом деле и не будет", – отмечает аналитик фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Андрей Сухарина.

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  • Вероятность принудительного взыскания активов

"Олигархов не удастся лишить большинства их активов, так как в основном такой бизнес зарегистрирован в международных юрисдикциях. Возвращение государству отдельных лицензий говорит лишь о том, что ресурс этого актива уже исчерпан и данный бизнес уже непривлекателен для олигарха", – отмечает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал СНБО оружием, объясняя, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью этого органа.

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