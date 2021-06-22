За год пандемии больше 5 млн человек стали миллионерами: на чем зарабатывают

Впервые в истории больше 1% населения планеты стали миллионерами – теперь они контролируют 45,8% всех денег мира

Коронавирус только усугубил разрыв между бедными и богатыми. Фото: коллаж "Сегодня"

Пандемия коронавируса помогла еще 5,2 млн человек в мире стать миллионерами.

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Об этом говорится в докладе швейцарской международной финансовой компании Credit Suisse.

Пандемия помогла

В ежегодном исследовании Global Wealth Report говорится, что появлению новых долларовых миллионеров способствовала и сама пандемия, и меры поддержки бизнеса и населения.

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По данным исследования, к началу 2021 года в мире образовалось 56,1 млн миллионеров, таким образом, эта категория граждан впервые в истории превысила 1% населения всего мира.

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Таким образом, миллионерам, которые составляют лишь 1,1%, от жителей планеты, принадлежит 45,8% всех денег мира.

Где больше новых миллионеров

Больше всего новых миллионеров появилось в шести странах:

США – 1,73 млн;

Германия – 633 тыс.;

Австралия – 392 тыс.;

Япония – 390 тыс.;

Франция – 309 тыс.;

Великобритания – 258 тыс..

Помимо того, на 41,4 тыс. выросло и количество сверхбогатых людей – чье состояние превышает 50 млн долларов. Теперь их насчитывается более 215 тыс.

Однако в некоторых странах количество долларовых миллионеров снизилось. Например, в Бразилии (на 108 тыс.), Индии (на 66 тыс.) и России (на 44 тыс.).

В то же время граждане с низкими доходами обеднели еще сильнее – они потеряли работу, а их доходы снизились из-за экономического спада. Наиболее это отразилось на слаборазвитых странах, где государство не компенсировало убытки таких людей.

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Одним из главных факторов разрыва в благосостоянии населения стало снижение Нацбанками стран учетных ставок.

Напомним, что в 2020 году в Украине тоже стало больше гривневых миллионеров – больше 1 млн грн задекларировал 8451 человек, то есть на 6% больше, чем годом ранее.

Также мы писали, что за время пандемии коронавируса 10 самых богатых людей мира разбогатели на 540 млрд долларов.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июня, смотрите в видеосюжете:

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