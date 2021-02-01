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Xiaomi судится с США из-за санкций

1 февраля, 15:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Китайская компания считает ограничения неконституционными

Китайская технологическая компания Xiaomi подала в суд на США. Причиной стало внесение Xiaomi в черный список компаний, инвестиции в которые теперь запрещены для граждан США. Корпорация подала иск против министерства финансов и обороны США в окружной суд Колумбии.

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Об этом пишет CNBC.

В США заявляют, что в черный список вносят компании, имеющие связи с китайскими военными. В Xiaomi же уверяют, что такие обвинения являются "неконституционными, поскольку это лишает Xiaomi свободы и прав собственности без надлежащей законной процедуры".

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Следовательно, санкции, как считают в китайской компании, нарушают Пятую поправку к Конституции США.

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В Xiaomi также заявили, что ни китайское правительство, ни какой-либо военный орган не имеет возможности "осуществлять контроль над управлением или делами компании".

Напомним, ранее США внесли в черный список еще четыре китайские компании. В список попали China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

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Китай США суд санкции Xiaomi
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