Выборы в США принесли семи людям на планете 33 млрд долларов за сутки

Джефф Безос увеличил капитал на невероятную сумму, а вот Илон Маск потерял деньги

В первый день после президентских выборов в США семеро самых богатых людей мира увеличили свое совокупное состояние на колоссальную сумму – 33 млрд долларов.

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Об этом пишет Forbes.

Больше остальных разбогател генеральный директор и основатель Amazon Джефф Безос – его капитал вырос на 10,5 млрд долларов.

Глава Facebook Марк Цукерберг стал богаче на 8 млрд, а вот сооснователь Google Ларри Пейдж и самый богатый человек Азии, основатель промышленного комплекса Reliance Industries Мукеш Амбани увеличили свое состояние "только" на 4 млрд.

В то же время, трое миллиардеров из топ-10 Forbes не только не увеличили свой капитал, но и потеряли деньги.

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Так, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который еще недавно входил в тройку самых богатых людей планеты, обеднел на 547 млн долларов, инвестор Уоррен Баффет – на 291 млн, а основатель Oracle Ларри Эллисон – на 379 млн.

Стоит отметить, что после колоссального спада американского фондового рынка перед выборами в первый же день после голосования биржи начали рост. В первую очередь, благодаря техногигантам: акции Amazon подорожали на 6,32% – до 3241 доллара, Facebook выросли в цене на 8,32% (287,38 доллара), а Alphabet (материнская компания Google) – на 6,09% и торговались по 1745,85 доллара.

Как на это повлияли выборы в США, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Напомним, что в сентябре общее состояние долларовых миллиардеров в мире побило абсолютный рекорд и достигло 10 трлн долларов.

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