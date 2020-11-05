Українська
$ 28,51
33,42
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Выборы в США принесли семи людям на планете 33 млрд долларов за сутки

5 ноября, 12:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Джефф Безос увеличил капитал на невероятную сумму, а вот Илон Маск потерял деньги

В первый день после президентских выборов в США семеро самых богатых людей мира увеличили свое совокупное состояние на колоссальную сумму – 33 млрд долларов.

Реклама

Об этом пишет Forbes.

Больше остальных разбогател генеральный директор и основатель Amazon Джефф Безос – его капитал вырос на 10,5 млрд долларов.

Глава Facebook Марк Цукерберг стал богаче на 8 млрд, а вот сооснователь Google Ларри Пейдж и самый богатый человек Азии, основатель промышленного комплекса Reliance Industries Мукеш Амбани увеличили свое состояние "только" на 4 млрд.

В то же время, трое миллиардеров из топ-10 Forbes не только не увеличили свой капитал, но и потеряли деньги.

В тренде
В Украине упал курс доллара, евро тоже дешевеет
Реклама

Так, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который еще недавно входил в тройку самых богатых людей планеты, обеднел на 547 млн долларов, инвестор Уоррен Баффет – на 291 млн, а основатель Oracle Ларри Эллисон – на 379 млн.

Стоит отметить, что после колоссального спада американского фондового рынка перед выборами в первый же день после голосования биржи начали рост. В первую очередь, благодаря техногигантам: акции Amazon подорожали на 6,32% – до 3241 доллара, Facebook выросли в цене на 8,32% (287,38 доллара), а Alphabet (материнская компания Google) – на 6,09% и торговались по 1745,85 доллара.

Как на это повлияли выборы в США, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Напомним, что в сентябре общее состояние долларовых миллиардеров в мире побило абсолютный рекорд и достигло 10 трлн долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ларри пейдж Уоррен Баффетт Марк Цукерберг Илон Маск миллиардеры Ларри Эллисон Джефф Безос
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Украина теряет железную дорогу: каждый год износ путей только накапливается
Украина теряет железную дорогу: каждый год износ путей только накапливаетсяТранспорт
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPO
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPOФинансы
Конституционный кризис может привести к потере безвиза с ЕС — Кулеба
Конституционный кризис может привести к потере безвиза с ЕС — КулебаБизнес
Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19
Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19Бизнес
Украинский бизнес снова впал в пессимизм
Украинский бизнес снова впал в пессимизмБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять