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Вы очень удивитесь: ТОП-5 лучших городов для ведения бизнеса в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 07:00
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Вместе с экспертом рассказываем, где малому и среднему бизнесу оказывают самую большую поддержку местные власти
Эксперт назвал ТОП-5 лучших городов для ведения бизнеса в Украине
Эксперт назвал ТОП-5 лучших городов для ведения бизнеса в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Прежде, чем открыть свой бизнес, нужно узнать, где это лучше сделать. Ведь дорогой брендовый магазин вряд-ли будет пользоваться спросом в маленьком городке, а очередная кофейня в Киеве может не выдержать конкуренции.

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе утверждает, что Украина в целом пока не может говорить о том, что вести бизнес в стране комфортно.

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Однако, эксперт отмечает, что в Украине все же есть отдельные города, где все-таки создают небольшие оазисы для ведения бизнеса и как ни странно, это вовсе не столица.

"Я бы не говорил о столице Украины, городе Киеве, так как это большой мегаполис и тут сосредоточены порядка 40% всех инвестиций в Украине. Я бы назвал Чернигов, Харьков, Днепр, Львов и Черноморск,"- говорит Григол Катамадзе.

Почему именно эти города?

По словам эксперта, именно в Чернигове, Харькове, Днепре, Львове и Черноморске малому и среднему бизнесу местные власти создают максимально благоприятные условия для комфортного ведения дел.

"Поэтому, если сюда приезжаешь с интервалом в полгода, то видишь новые кафе, рестораны, магазинчики, пешеходные зоны и т.д. Это говорит только об одном: местная власть в этих городах делает все, чтобы появился столь важный для развития страны средний класс", – отмечает президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Франшиза не для всех?

Еще одним вариантом быстро разбогатеть многие считают открытие франшизы уже готового, известного бренда.

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Однако стоит учесть, что вам все время придется платить роялти и работать по чужим правилам, которые не дадут места для вашего креатива и фантазии.

О том, когда все таки можно и нужно открывать франшизу, мы рассказывали вместе с главой директората Ассоциации франчайзинга и членом Украинского совета бизнеса Андреем Кривоносом.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, что такое опасный бизнес и почему на нем не получится заработать. А также рассказывали историю успеха одного из столичных салонов красоты.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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