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"Вы коробку собаками травили?". Клиента возмутила доставленная "Новой почтой" посылка (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 19:00
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Клиенту "Новой почты" доставили груз с 10 упаковками стирального порошка, которые полностью размокли из-за порванной упаковки
Клиент пожаловался на доставку "Новой почты"
Клиент пожаловался на доставку "Новой почты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты" пожаловался на ужасное состояние посылки, которую ему доставили.

Об этом мужчина написал на своей страничке в Facebook и добавил, что в посылке размокли все 10 упаковок стирального порошка.

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"Прокомментируйте пожалуйста состояние груза который приехал к клиенту? Вы коробку собаками травили? 10 упаковок стирального порошка размокли просто", – пишет клиент.

"Новая почта" отреагировала и написала, что очень сожалеет о произошедшем и признает свою вину.

Сотрудники согласились выплатить мужчине компенсацию и предложили заполнить необходимый для этого бланк претензии.

Однако клиент отреагировал достаточно резко и отказался от компенсации, поскольку считает, что "Новая почта" "хочет отгородиться бюрократической волокитой от клиентов".

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"Все эти отписки про компенсацию – это просто бюрократический бред. Ну а я пока буду вам организовывать пиар. Вы там ещё на международные перевозки замахнулись? Мои партнёры из Германии, Польши и Молдовы уже отказались принимать ваши грузы", – написал мужчина.

Тогда сотрудники "Новой почты" предложили еще один вариант компенсации – два промокода на бесплатную доставку посылки.

Тарифы "Новой почты"

С 1 января "Новая почта" меняет тарифы на свои услуги и снижает некоторые из них, например:

  • для посылок до двух кг цена снижается с 45 до 40 грн;
  • отправления до 30 кг будут стоить 80 грн вместо 100;

Также добавляется функция доставки документов в пределах Украины и стоить эта услуга будет 45 грн вместе с конвертом.

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"Сегодня" также рассказывали, могут ли "Новая почта" и "Укрпочта" отказать вам в отправке посылки из-за коробки и как изменятся цены на доставку "Укрпочтой".

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