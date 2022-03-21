Все сконцентрировались на одном. Как бизнесмены из списка Forbes помогают армии

Мы выяснили, кто из крупных бизнесменов сколько тратит на обеспечение победы Украины над Россией

Бизнесмены помогают украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня вся страна работает ради одной благородной цели – победить Россию и прогнать оккупантов за границы Украины. Для того, чтобы обеспечить наших защитников, средства собирают всем миром – граждане перечисляют помощь на счета армии и волонтерам, а крупный бизнес берет шефство над подразделениями.

"Сегодня" выясняли, как бизнесмены из списка Forbes помогают армии.

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Ринат Ахметов (4,2 млрд долл.)

Бизнесы: "Метинвест", ДТЭК

Самый богатый человек страны Ринат Ахметов c первых дней войны стал оказывать помощь мирному населению, а также поддерживать территориальную оборону и армию. Бизнесмен открыто назвал российское вторжение военным преступлением.

"Это военная агрессия, военное преступление и преступление против человечности в отношении моей страны и украинцев. У меня сердце кровью обливается от происходящего сейчас в Мариуполе: от того, что мариупольцы прячутся от обстрелов в цехах наших заводов; от того, что наши энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы было светло и тепло. Я в страшном сне не мог представить, что будут бомбить Харьков и Киев, бомбить жилые дома и госпитали", — цитирует Рината Ахметова Радио Свобода.

По словам предпринимателя, весь его бизнес сконцентрирован только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались наедине с бедой.

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"Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались один на один с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", – заявил Ринат Ахметов.

В самом начале войны компания SCM заплатила наперед налогов на 1 млрд грн. За дни, прошедшие с начала войны, только суммарная финансовая помощь бизнес-активов Ахметова составила более 600 млн грн. Эти средства разделили таким образом:

SCM выделила 100 млн грн в помощь Киеву;

в помощь Киеву; "Метинвест" приобретает для ТрО средства защиты на 330 млн грн ; металлургические предприятия группы "Метинвест" предоставили металл и изготовили для нужд обороны 35 тысяч противотанковых ежей, шипованные цепи против колесной техники, противодесантные ежи.

; металлургические предприятия группы "Метинвест" предоставили металл и изготовили для нужд обороны противотанковых ежей, шипованные цепи против колесной техники, противодесантные ежи. ПУМБ направил ВСУ и ТрО 62,4 млн грн ;

; YASNO выделила 5 млн грн на гуманитарную помощь;

на гуманитарную помощь; ДТЭК бесплатно поставляет электроэнергию для больниц, военных, спасателей и хлебопекарен в трех регионах ориентировочно на 50-60 млн грн в месяц . Компания предоставила 1,05 млн грн на нужды ТрО, детских больниц. Осуществляются поставки топлива, средств защиты и связи для сил ТрО. Кроме того, мобилизованы все имеющиеся ремонтные бригады энергетиков для восстановления электроснабжения в режиме 24/7 . Всего с начала войны энергетики компании вернули свет для более чем 300 тыс. украинских семей.

. Компания предоставила на нужды ТрО, детских больниц. Осуществляются поставки топлива, средств защиты и связи для сил ТрО. Кроме того, мобилизованы все имеющиеся ремонтные бригады энергетиков для восстановления электроснабжения . Всего с начала войны энергетики компании вернули свет для более чем 300 тыс. украинских семей. "Укртелеком" предоставил 18,4 млн грн на помощь ВСУ и ТрО;

на помощь ВСУ и ТрО; HarVeast Holding предоставил 500 тыс. грн помощи ВСУ;

помощи ВСУ; Lemtrans предоставил 20 млн грн помощи ВСУ и 650 тыс. грн – ТрО;

помощи ВСУ и – ТрО; ФК "Шахтар" передал ВСУ одежду на сумму 1 млн грн.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Отдельно стоит отметить работу Фонда Рината Ахметова.

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С начала войны Фонд уже передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей востока Украины. Еще 100 тысяч наборов передают Киеву и области. В тесном взаимодействии с Минздравом Фонд передал государственным больницам 500 тыс. единиц лекарств.

В координации с компаниями "Метинвест" и ДТЭК Фонд Рината Ахметова создал гуманитарный штаб "Спасаем жизни", который снабжает переселенцев продуктами, а также помогает в эвакуации и расселении людей.

Также Фонд Рината Ахметова организовал программы помощи пострадавшим от войны:

программа "Ринат Ахметов. Спасение жизней" – предоставляется помощь мирным людям, пострадавшим от военных действий;

проект "Реабилитация раненых детей" занимается протезированием и реабилитацией;

музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей, пострадавших от войны еще с 2014 года. В рамках музея работает проект "Преодолеть. Помогает психолог" – профессиональная помощь в преодолении травмы войны.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Виктор Пинчук (1,9 млрд долл.)

Бизнес: "Интерпайп"

Зять второго президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук тоже помогает армии и призывает Запад занимать более конструктивную позицию в отношении Украины. Несколько дней назад он написал колонку в Wall Street Journal, где призвал Запад поставлять Украине оружие.

Предприятия "Интерпайпа" производят продукцию для защитников – буржуйки, противотанковые ежи и многое другое, а фонд "Возрождение региона" ежедневно отчитывается о собранных средствах – до полумиллиона гривен в день.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Константин Жеваго (1,3 млрд долл.)

Бизнес: Ferrexpo

Третий в списке самых богатых украинцев Forbes осудил агрессию Москвы. Константин Жеваго заявил, что Россия – агрессор, а Путин – военный преступник, которой должен понести наказание.

Правда, сообщений о финансировании армии мы не нашли. Его компания Ferrexpo предпочла оказывать помощь пострадавшим гражданским лицам. Был создан специальный Гуманитарный фонд, в который внесено 7,5 млн долларов. Эти деньги направят для оказания поддержки местным общинам в регионе деятельности компании, а также для более широкой поддержки общин по всей Украине.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вадим Новинский (1,3 млрд долл.)

Бизнес: "Метинвест"

Вадим Новинский перешел на украинский язык и на своей странице в Facebook назвал действия России актом агрессии.

"Метинвест", акционерами которой являются SCM и Smart Holding, приобретает для территориальной обороны Украины средства защиты в условиях войны – бронежилеты, каски и аптечки. Компания выделила на это 10 миллионов евро. Правда, часть этой суммы можно записать в активы Рината Ахметова, который также является акционером компании.

Кроме того, благотворительный фонд Вадима Новинского помогает пострадавшим от военных действий. За последнюю неделю на эти цели было потрачено около 10 млн грн.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Петр Порошенко (700 млн долл.)

Бизнес: Roshen

Пятый президент Украины Петр Порошенко с начала войны активно призывает страны – члены НАТО закрыть небо над Украиной и предоставить Киеву боевые самолеты и другие средства обороны.

По данным партии Европейская солидарность, 7 марта Петр Порошенко, который занимается обеспечением подразделений теробороны столицы и области, передал "скифам" пулеметы ПКМ "Покемон", автоматы, а также рации, снаряжение и теплую зимнюю форму.

Кроме того, он периодически публикует на своей странице в Facebook информацию о том, какую помощь они с супругой оказывают армии и медикам. Последнее такое сообщение было от 15 марта – тогда они передали медикам три скорые помощи.

Сергей Тигипко (600 млн долл.)

Бизнес: Универсал Банк, Таскомбанк, группа "ТАС"

Сергей Тигипко прямо назвал Россию агрессором, а Путина – военным преступником. Точных данных о размерах помощи армии он не называл, но в комментарии для СМИ подтвердил, что группа "ТАС" помогает армии в закупке оборудования, теробороне – с амуницией и продуктовым обеспечением, а также оказывает помощь вынужденным переселенцам.

Галина и Александр Гереги (500 млн долл.)

Бизнес: Сеть "Эпицентр"

Совладелица компании "Эпицентр" заявила, что развязанная Россией война является преступлением против нашего государства. Владельцы строительных гипермаркетов помогают армии. Как сообщает сайт компании Эпицентр, на помощь обороне страны уже выделено более 100 млн гривен.

- Кроме того, сеть предоставила свой транспорт (фуры, строительную технику, микроавтобусы и др.) на нужды украинского народа и перевозки грузов, в т. ч. из Европы, – заявила Галина Герега.

А что другие?

Выходцы из Украины, которые ведут бизнес за рубежом, тоже помогают Украине. Например, соучредитель стартапа Revolut Влад Яценко сделал доступным сервис для украинских беженцев в Европе. Также его компания неделю жертвовала Украине по 1,5 млн фунтов ежедневно.

Александр Ярославский пообещал продать яхту и все деньги направить на восстановление Харькова.

Аграрный миллиардер Юрий Косюк говорит, что холдинг МХП передал украинцам 4000 тонн продуктов на 200 млн грн.

Но некоторые миллионеры из списка Forbes с начала войны как воды в рот набрали. В СМИ нет информации, помогают ли армии бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Ранее мы писали, как перечислить средства ВСУ. О том, как фиксировать военные преступления России, читайте здесь.