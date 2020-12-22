Виноват коронавирус: Илон Маск за сутки обеднел на 9 млрд долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который поднимался на вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира, за день потерял 8,8 млрд долларов. Такими стали итоги торгов 21 декабря – дня, когда акции Tesla впервые торговались в составе индекса S&P 500.
Рынки в этот день подкосили опасения инвесторов по поводу нового штамма коронавируса, поэтому Tesla буквально возглавила распродажу акций, пишет Forbes.
Совокупное состояние Маска теперь оценивается в 144,7 млрд долларов. Это третья позиция в списке богатейших людей мира. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос. На второе место вернулся самый богатый европеец, президент группы Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно.
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- S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включены торгующиеся в США компании с наибольшей капитализацию. Список составляет агентство Standard & Poor’s. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года.
Напомним, ранее стало известно, что с начала 2020 года 2200 миллиардеров по всему миру заработали 1,9 трлн долларов. Их совокупное состояние выросло на 20%, до 11 трлн долларов. При этом сильнее всего разбогатели китайские миллиардеры.
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