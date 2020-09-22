В Украину зашел крупнейший в Европе оператор архивов

Немецкая компания Reisswolf, крупнейшая в Европе в сегменте хранения и уничтожения информации, открыла представительство в Украине. Первое архивное хранилище расположено в Киеве и рассчитано на 200 тыс. архивных коробов, то есть около 3 тыс. тонн бумаги. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама

Один из главных сервисов – хранение документов вне офиса. Также компания будет оказывать услуги архивной обработки, оцифровки, создания электронных архивов и конфиденциального уничтожения документов. Оцифрованные документы хранятся на серверах, расположенных на территории Европейского Союза.

Читайте также: Товары с Путиным и символикой СССР: Wildberries возмутил своим ассортиментом

Reisswolf оценивает объем украинского рынка архивного хранения в 2 млн коробов в год. При этом в Украине только 10% компаний пользуются услугами архивного хранения, тогда как в Европе эта цифра достигает 65-70%.

"Мы видим свою роль в том, чтобы сделать хранение, оцифровку и другие процедуры с документами бизнеса привычными компаниям любого уровня, включая ФЛП", – заявил директор Reisswolf Ukraine Сергей Алони.

В тренде Курс доллара в Украине побил рекорд более чем за 1,5 года

Реклама

Напомним, днем ранее, 21 сентября, стало известно, что крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине. Наша страна стала восьмой в списке государств, в которых торгует компания Wildberries.

Также сообщалось, что в мае интернет-магазин в Украине открыла IKEA. Запуск офлайн-торговли в Украине шведская компания отложила из-за карантина.

Специалисты в сфере торговли при этом обнаружили, что влияние пандемии серьезно сказалось на покупательском поведении. Какие из "карантинных" потребительских привычек могут помочь украинцам в будущем, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама