В Украине ввели электронные чеки вместо бумажных. Как ими пользоваться

Производителям техники и магазинам дали два месяца на создание реестров, а покупатели еще два года смогут требовать бумажные документы

Электронные чеки полностью заменят бумажные, но не сразу / Фото: Pixabay, stocksnap.io

Чеки на технику и гарантийные талоны теперь можно не хранить – их электронные версии появятся в специальном реестре. Его вводит правительство после того, как Верховная Рада приняла закон об электронных чеках, говорится в сюжете "Сегодня".

Реклама

Товар перед продажей будут проверять на специальных сайтах. На сайте производителя будет сохраняться и гарантия на товар, и его чек. И если понадобится ремонт – сервисный центр самостоятельно проверит документы. Такие реестры производители техники должны создать уже через два месяца.

"Во время покупки продавец должен будет зарегистрировать продукт на сайте производителя, чтобы покупатель увидел, какие гарантийные обязательства у него есть, где отремонтировать технику в Украине", – объяснил Олег Цильвик, замглавы Союза потребителей Украины.

В ближайшие два года будет переходный период – по требованию покупателя бумажные документы будут предоставлять вместе с электронными. Потом останутся только электронные чеки.

Сюжет Георгия Маринова

"Бумажный талон нужно где-то хранить, потом его искать, если у вас сломалась техника. Он может быть не того качества, вам могут отказать. А электронный чек будет приходить на электронную почту, где его не зальет водой, не съест собака, где он не потеряется", – рассказал о новшествах нардеп Ярослав Железняк.

Европейцы ввели электронные документы товаров уже давно. В Украине такие изменения призваны вытеснить с рынка так называемую "серую" технику.

"Если при вас продавец пытается зарегистрировать товар, но не может, это свидетельствует о том, что продукция "серая" или контрабандная", – объяснил Цильвик.

Реклама

Напомним, бизнес в Украине отказывается выдавать чеки и использовать кассовые аппараты.