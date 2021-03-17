Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

В Украине усилят защиту прав работников, а ФОПов ожидают революционные изменения

17 марта, 14:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Согласно новому закону, уволить работника станет сложнее

Кабинет министров поддержал законопроект, который внедряет в Украине лучшие европейские и мировые практики по усилению защиты прав работников.

Реклама

Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

По словам главы украинского правительства, если Верховная Рада поддержит данный законопроект:

  • появится возможность заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, а также между ФОПом и его работниками;
  • любые изменения в коллективных трудовых договорах будут невозможны без тщательного объяснения и ознакомления всех работников, что является конкретной директивой Европейского Союза;
  • усиливаются права рабочих в вопросах, касающихся увольнения;
  • ряд положений будут направлены на избежание дискриминации людей при приеме на работу.

Напомним, в начале февраля-2021 Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который должен заставить работодателей оформлять трудовые отношения с наемными работниками "по-белому". В частности, он направлен на "борьбу" с таким видом трудоустройства, как оформление наемных работников физлицами-предпринимателями. То есть ФОПов нельзя будет принимать на работу .

В тренде
В Украине усилят защиту прав работников, а ФОПов ожидают революционные изменения

Также напомним, 5 августа 2020 президент Владимир Зеленский упростил жизнь ФОПам и подписал закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей".

Реклама

А еще ранее мы развенчали мифы о ФОПах:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

увольнение трудоустройство работники Кабинет министров социальная защита ФЛП Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Китайский инвестор пригрозил Украине новыми исками за
Китайский инвестор пригрозил Украине новыми исками за "Мотор Сич"Бизнес
Маск беднеет. Tesla потеряла четверть триллиона долларов за месяц
Маск беднеет. Tesla потеряла четверть триллиона долларов за месяцБизнес
Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-х
Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-хЭкономика
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba Group
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba GroupБизнес
В Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать
В Украине грядет налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларироватьЭкономика
Уже официально. Электронные трудовые книжки появятся в июне
Уже официально. Электронные трудовые книжки появятся в июнеБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять