Кабинет министров поддержал законопроект, который внедряет в Украине лучшие европейские и мировые практики по усилению защиты прав работников.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

По словам главы украинского правительства, если Верховная Рада поддержит данный законопроект:

появится возможность заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, а также между ФОПом и его работниками;

любые изменения в коллективных трудовых договорах будут невозможны без тщательного объяснения и ознакомления всех работников, что является конкретной директивой Европейского Союза;

усиливаются права рабочих в вопросах, касающихся увольнения;

ряд положений будут направлены на избежание дискриминации людей при приеме на работу.

Напомним, в начале февраля-2021 Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который должен заставить работодателей оформлять трудовые отношения с наемными работниками "по-белому". В частности, он направлен на "борьбу" с таким видом трудоустройства, как оформление наемных работников физлицами-предпринимателями. То есть ФОПов нельзя будет принимать на работу .

В тренде В Украине усилят защиту прав работников, а ФОПов ожидают революционные изменения

Также напомним, 5 августа 2020 президент Владимир Зеленский упростил жизнь ФОПам и подписал закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей".

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