В Украине стало хуже со стартапами – минус пять мест в мировом рейтинге

В список из тысячи лучших для запуска стартапов вошли шесть украинских городов, но подняться в рейтинге удалось только одному из них

Украина после введения в 2020 году налога для стартапов потеряла пять пунктов в списке лучших стран для запуска стартапа. Страна опустилась с 29-го на 34-е место в ежегодном рейтинге Global Startup Ecosystem 2021 от StartupBlink.

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Лидером рейтинга остались США. Не поменялись и другие страны из ТОП-5 рейтинга – Великобритания, Израиль, Канада и Германия.

В рейтинг тысячи лучших городов для стартапов вошли шесть украинских: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Тернополь, Днепр. Среди них выше всех расположился Киев. При этом столица Украины потеряла сразу 16 пунктов, расположившись на 48-м месте в мировом списке.

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Одесса опустилась с 356-го на 394-е место (-38 позиций), Харьков — с 431-го на 513-е (-72), Тернополь — с 724-го на 787-е (-63), Днепр — с 803-го на 883-е (-80). Львов при этом стал единственным городом Украины, который врос в рейтинге – плюс 99 строчек, 225-е место в рейтинге.

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Напомним, в прошлом году Украина ввела налог с прибыли для зарегистрированных в других государствах украинских стартапов. Налог распространяется только на проекты, чей оборот превышает 2 млн евро.

При этом в Украине появился Фонд стартапов – это государственный фонд. Его миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.