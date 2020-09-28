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В Украине появится первый частный спиртзавод

28 сентября, 12:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Государственные объекты спиртовой отрасли постепенно отправляют на приватизацию

В Украине через месяц появится первый частный завод по производству спирта. Речь идет о Немировском спиртзаводе, который выставили торги по приватизации.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотоди на своей странице в Facebook.

Сейчас, по ее словам, ожидаются торги на площадке ProZorro. Они запланированы на 15 октября. Стартовая цена Немировского спиртзавода составит 49,57 млн гривен.

Панаиотоди добавила, что продажа Немировского спиртзавода в частные руки станет первым практическим шагом к изменению спиртовой промышленности и демонополизации этой отрасли.

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Напомним, в Украине временно – до июля-2021 – нельзя открывать новые спиртзаводы. Поэтому единственной возможностью стать участником рынка спирта является приобретение объекта спиртовой отрасли.

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Ранее также были назначены (но тоже еще не проведены) еще двух государственных объектов спиртовой отрасли:

А в самом "Укрспирте" недавно подвели итоги работы за первые восемь месяцев 2020 года.

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При этом ранее президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени":

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приватизация спирт заводы Укрспирт Немиров

Источник: Сегодня

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