В Украине появится первый частный спиртзавод

В Украине через месяц появится первый частный завод по производству спирта. Речь идет о Немировском спиртзаводе, который выставили торги по приватизации.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотоди на своей странице в Facebook.
Сейчас, по ее словам, ожидаются торги на площадке ProZorro. Они запланированы на 15 октября. Стартовая цена Немировского спиртзавода составит 49,57 млн гривен.
Панаиотоди добавила, что продажа Немировского спиртзавода в частные руки станет первым практическим шагом к изменению спиртовой промышленности и демонополизации этой отрасли.
Напомним, в Украине временно – до июля-2021 – нельзя открывать новые спиртзаводы. Поэтому единственной возможностью стать участником рынка спирта является приобретение объекта спиртовой отрасли.
Ранее также были назначены (но тоже еще не проведены) еще двух государственных объектов спиртовой отрасли:
- аукцион по продаже Артемовского спиртзавода, который расположен под Харьковом;
- аукцион по продаже Овечацкого МПД (места проведения деятельности) в Винницкой области.
А в самом "Укрспирте" недавно подвели итоги работы за первые восемь месяцев 2020 года.
При этом ранее президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени":
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