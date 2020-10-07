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В Украине отменили обязательную Книгу жалоб: что вместо нее

7 октября, 12:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Советский метод защиты прав клиентов не работал на практике

В Украине официально завершился процесс отмены обязательной Книги отзывов и предложений, который тянулся с 2018 года. Теперь бизнес не обязан иметь бумажную Книгу жалоб, а потребители могут воспользоваться такими альтернативными способами выразить недовольство:

  • отзывы через "горячую линию";
  • электронные или классические письма;
  • социальные сети;
  • обращения в Госпродпотребслужбу (электронный или бумажный вариант).
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Об этом напомнили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В ведомстве подсчитали, что предприниматели тратили на Книги жалоб до 44 млн гривен в год. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за книгу, рассмотрение жалоб. При этом наличие книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей.

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Книгу жалоб ввели еще во времена СССР, чтобы контролировать госпредприятия. В Украине она должна была быть везде, где продают товары в розницу или предоставляют услуги. После того, как клиент делал запись, руководитель бизнеса должен был отчитаться о решении проблемы и отправить письменный ответ недовольному посетителю на адрес, который тот указал в книге. Однако руководители предприятий обычно просто не проверяли документ.

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Напомним, также в Украине планируют переход на электронные трудовые книжки. В них будут вносить всю информацию о работниках и их стаж. Собирать справки и ходить по архивам будет не нужно. При достижении пенсионного возраста все зачислят автоматически. Подробнее о том, как это будет работать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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бизнес жалобы потребители предприниматели книга отзывов книга жалоб

Источник: Сегодня

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