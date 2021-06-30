Українська
$ 27,18
32,3
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

В Украине открылся офис Apple: что теперь изменится для украинцев

30 июня 2021 17:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После года переговоров компания все же официально зашла в Украину – в Минцифры обещают новые услуги для украинских пользователей

Американский производитель мобильной техники Apple официально открыл свое представительство в Украине.

Реклама

Об этом 30 июня в своем Telegram-канале заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это значит, что техногигант теперь будет напрямую ввозить свою продукцию и контролировать магазины официальных дилеров.

"Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", – подчеркнул Федоров.

Кроме того, также с 29 июня стала доступной поддержка для пользователей на украинском языке.

Реклама

Михаил Федоров уточнил, что открытое офиса Apple стало возможным благодаря усердной работе его команды – министерство больше года вело переговоры с европейским и американским офисом компании.

Не пропусти!
Шева крикнул Ярмоле: "Закрой рот!" Тот ответил жестко
Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко

В дальнейшей планируется запуск новых услуг для украинских пользователей.

Напомним, что ранее в этом месяце Apple объявила о запуске в 170 странах, в том числе в Украине, нового платного сервиса – подписки на каналы с подкастами. Стоимость подписки стартует от примерно 13 гривен, а разделить ее можно между шестью членами семьи.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем квартале
Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем кварталеЭкономика
НБУ отобрал лицензии у шести финансовых компаний
НБУ отобрал лицензии у шести финансовых компанийФинансы
"Земля вас не хочет". 100 тысяч человек потребовали не возвращать Джеффа Безоса из космоса (обновлено)Бизнес
За год пандемии больше 5 млн человек стали миллионерами: на чем зарабатывают
За год пандемии больше 5 млн человек стали миллионерами: на чем зарабатываютБизнес
Удар по теневой занятости. Власть подготовила новые проверки для бизнеса
Удар по теневой занятости. Власть подготовила новые проверки для бизнесаБизнес
Стартовал сезон подработок. Сколько денег предлагают и кем устроиться на лето
Стартовал сезон подработок. Сколько денег предлагают и кем устроиться на летоБизнес

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять