Українська
$ 28,21
33,28
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работы

12 октября, 10:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые не технические специальности все же останутся востребованными

Одной из проблем украинского образования является отставание от мировых трендов. В частности, пока что слабо учитывается тенденция к автоматизации. Поэтому в будущем чистые гуманитарные специальности в Украине, как и во всем мире, отойдут на второй план. Более затребованными станут техничные и инженерные навыки, а также биологическое направление.

Реклама

Об этом говорится в проекте Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, которую опубликовало Министерство образования и науки (МОН).

По данным Стратегии, в будущем среди наиболее востребованных специальностей будут:

  • Технологии будущего: архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик, диспетчер беспилотников, космогеолог.
  • IT и данные: проектировщик "умной среды", "умных зданий", программист, аналитик данных, аналитик, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, AR/VR-разработчик, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист.
  • Экологизация производства и жизни: экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалист по сити-фермерству.
  • Здоровье человека: биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, IT-врач, медицинская сестра, физиотерапевт, нейропсихолог.

Читайте также: Как выгодно "продать себя" во время карантина и кого ищут работодатели

Эти тенденции, по данным МОН, требуют усиления естественно-научной подготовки будущих специалистов вместе с приобретением ими IT-навыков.

В тренде
Эпоха нефти подходит к концу. 5 главных тезисов свежего прогноза ОПЕК
Реклама

В то же время останутся актуальными профессии, связанные со здравоохранением, обучением, индивидуальными услугами, творчеством. Они не могут быть заменены автоматизированными системами даже с использованием искусственного интеллекта.

Напомним, ранее аналитики назвали 5 приоритетов для бизнеса будущего, которые помогут предприятиям выжить в мире, изменившемся из-за пандемии коронавируса.

Тем временем украинский Нацбанк выяснил, что к бизнесу возвращается оптимизм. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий начало выравниваться, а индекс ожиданий деловой активности подрос до 49,4 пункта. Нейтральной считается отметка в 50 пунктов. Подробнее рассказывал директор департамента статистики НБУ Юрий Половнев:

Видео: НБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

образование будущее профессии специальность МОН рынок труда автоматизация образование за рубежом

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работы
В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работыБизнес
Украина отменяет пошлины на вино из Европы
Украина отменяет пошлины на вино из ЕвропыЭкономика
Коронавирус изменил мир. 5 приоритетов для бизнеса будущего
Коронавирус изменил мир. 5 приоритетов для бизнеса будущегоБизнес
Скандал с древесиной для стульев IKEA: появились результаты проверки
Скандал с древесиной для стульев IKEA: появились результаты проверкиБизнес
Автопарки хотят перевести на метан: на газе можно сэкономить полцены авто
Автопарки хотят перевести на метан: на газе можно сэкономить полцены автоБизнес
В Украине отменили обязательную Книгу жалоб: что вместо нее
В Украине отменили обязательную Книгу жалоб: что вместо нееБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять