В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работы

Некоторые не технические специальности все же останутся востребованными

Одной из проблем украинского образования является отставание от мировых трендов. В частности, пока что слабо учитывается тенденция к автоматизации. Поэтому в будущем чистые гуманитарные специальности в Украине, как и во всем мире, отойдут на второй план. Более затребованными станут техничные и инженерные навыки, а также биологическое направление.

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Об этом говорится в проекте Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, которую опубликовало Министерство образования и науки (МОН).

По данным Стратегии, в будущем среди наиболее востребованных специальностей будут:

Технологии будущего : архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик, диспетчер беспилотников, космогеолог.

: архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик, диспетчер беспилотников, космогеолог. IT и данные: проектировщик "умной среды", "умных зданий", программист, аналитик данных, аналитик, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, AR/VR-разработчик, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист.

проектировщик "умной среды", "умных зданий", программист, аналитик данных, аналитик, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, AR/VR-разработчик, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист. Экологизация производства и жизни: экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалист по сити-фермерству.

экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалист по сити-фермерству. Здоровье человека: биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, IT-врач, медицинская сестра, физиотерапевт, нейропсихолог.

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Эти тенденции, по данным МОН, требуют усиления естественно-научной подготовки будущих специалистов вместе с приобретением ими IT-навыков.

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В то же время останутся актуальными профессии, связанные со здравоохранением, обучением, индивидуальными услугами, творчеством. Они не могут быть заменены автоматизированными системами даже с использованием искусственного интеллекта.

Напомним, ранее аналитики назвали 5 приоритетов для бизнеса будущего, которые помогут предприятиям выжить в мире, изменившемся из-за пандемии коронавируса.

Тем временем украинский Нацбанк выяснил, что к бизнесу возвращается оптимизм. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий начало выравниваться, а индекс ожиданий деловой активности подрос до 49,4 пункта. Нейтральной считается отметка в 50 пунктов. Подробнее рассказывал директор департамента статистики НБУ Юрий Половнев:

Видео: НБУ

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