Украинский стартап стал "единорогом". Чем занимается People.ai

Рыночная стоимость украинского стартапа, помогающего менеджерам завершать сделки, превысила 1 млрд долларов

Основателю стартапа People.ai Олегу Рогинскому 34 года. Он родом из Днепра / Коллаж "Сегодня"

Украинский стартап People.ai (система управления взаимоотношениями с клиентами, работающая при помощи искусственного интеллекта), стал новым отечественным "единорогом" – оценка рыночной стоимости компании превысила 1 млрд долларов. У стартапа People.ai рыночная стоимость нынче составляет 1,1 млрд долларов.

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Об этом основатель People.ai Олег Рогинский рассказал агентству Bloomberg.

Олег Рогинский сообщил, что развиться до такого уровня удалось благодаря привлечению инвестиций от эмиратской компании Mubadala Investment Company и американского фонда Akkadian Venture. Сумма нового раунда финансирования (Series D) в 2021 году составила 100 млн долларов.

"Оценка в 1,1 миллиард – это не цель, это ключевой момент на пути к построению компании, которая с помощью искусственного интеллекта значительно улучшит производительность сотрудников компаний-клиентов, начиная с sales, marketing, customer success, etc.", – говорит украинский предприниматель.

Что такое People.ai

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Стартап позиционируется как AI (искусственный интеллект) сервис, который собирает и анализирует данные, сгенерированные менеджерами по продажам. Система выдает рекомендации, в результате чего сделки можно закрыть быстрее и эффективнее.

В стартапе работает 240 человек, 40 из которых – в киевском офисе. С помощью сервиса было закрыто сделок на 100 млрд долларов.

"Единороги" Украины

Украинский стартап People.ai – не первая отечественная компания, у которой рыночная стоимость превышает 1 млрд долларов. В этом списке уже находится: