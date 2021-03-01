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В Украине изменили правила получения помощи по частичной безработице

1 марта, 15:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Программа поддержки будет распространяться на случаи, не связанные с COVID-19

Введенная в апреле 2020 года помощь по частичной безработице теперь может предоставляться не только на период карантина из-за пандемии коронавируса, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

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Об этом идет речь в законопроекте, который подписал президент Владимир Зеленский. Документ вступит в силу уже завтра, 2 марта.

В законе уточняется, что порядок предоставления такой помощи, а также ее размер будет определять Кабинет министров. Также в каждом отдельном случае правительство будет решать, как компенсировать госбюджету расходы на такую помощь.

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Напомним, право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения. Программа помощи работает для малого и среднего бизнеса.

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В случае пандемии COVID-19 пособие составляет две трети оклада, но не более минимальной зарплаты (6000 грн).

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, какие вакансии переживут коронакризис в Украине и кто может найти работу даже во время карантина.

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бизнес карантин помощь пособие безработица

Источник: Сегодня

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