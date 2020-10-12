В Украине хотят упростить крафтовое производство алкоголя

Для малого бизнеса в этой сфере готовят ряд бюрократических послаблений

Получить лицензию на производство крафтового пива и крепкого алкоголя в Украине может стать проще. Такую инициативу уже поддержало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Цель – стимулировать малое предпринимательство в этой сфере.

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Речь идет о законопроекте, который вынесен на общественное обсуждение.

Малым производителем предлагают считать того, что производит не более 10 тыс. декалитров спиртного в год и только из собственного сырья.

Такому бизнесу предлагают дать право торговать оптом без получения отдельной лицензии (при наличии лицензии на производство дистиллятов). Сейчас такая лицензия стоит 500 тыс. гривен, независимо от объемов продаж.

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Кроме того, в документе предлагается отменить аттестацию для получения лицензии сейчас должны проходить все производители, независимо от размера. Эта аттестация обычно платная, а также требует около 140 разрешительных документов.

При этом нужно установить отдельные критерии для крафтовых производителей и следить за их выполнением, считают в Минэкономики.

Это уже не первая инициатива по поддержке малого алкогольного производства. Еще в 2018 году в Украине заработал закон, облегчающий жизнь малых виноделов. Они уже не обязаны проходить обязательную аттестацию.

Напомним, за год Украина производит примерно 180 млн декалитров солодового пива, и 19 млн из них выпивает Европа. При этом на международном рынке становится все популярнее крафтовое пиво из Украины.

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