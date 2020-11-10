В Украине готовы вакцинировать норок от коронавируса

Украинские фермы готовы вакцинировать норок от коронавируса, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Сейчас некоторые вакцины проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу, вызывающему COVID-19. А в ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах. Планируется, что вакцинация норок будет проходить параллельно с вакцинацией людей.

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Об этом сообщили в Ассоциации звероводов Украины, передает "Укринформ".

Ассоциация провела мониторинг рынка и приняла решение участвовать в вакцинации животных. Там рассчитывают, что усилиями мировой ветеринарной науки будет создан препарат, который будет уничтожать вирус у сельскохозяйственных и домашних животных.

"Вакцину от коронавируса начали тестировать на норках. Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат", – заявили звероводы.

Как сообщалось, в Нидерландах из-за коронавируса усыпят 10 тысяч норок. Такое решение приняли после того, как коронавирус обнаружили у животных на десяти норковых фермах. Власти считают, что эти фермы могут быть потенциальными рассадниками болезни среди людей.

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Напомним, ранее СМИ стало известно, что человеческая вакцина от коронавируса уже готова, но пока в продажу не поступит. Речь идет о препарате от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

В Pfizer при этом уже заявили об успешном испытании вакцины. Компания готова обсуждать полученные результаты исследований с регуляторами различных стран мира, чтобы добиться регистрации препарата и к концу года выпустить 50 млн доз лекарства, а в следующем году – уже 1,3 млрд доз.

Впрочем, в ЕС допустили, что вакцину от COVID-19 создать не удастся.

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