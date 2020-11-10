В Украине готовы вакцинировать норок от коронавируса

Украинские фермы готовы вакцинировать норок от коронавируса, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Сейчас некоторые вакцины проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу, вызывающему COVID-19. А в ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах. Планируется, что вакцинация норок будет проходить параллельно с вакцинацией людей.
Об этом сообщили в Ассоциации звероводов Украины, передает "Укринформ".
Ассоциация провела мониторинг рынка и приняла решение участвовать в вакцинации животных. Там рассчитывают, что усилиями мировой ветеринарной науки будет создан препарат, который будет уничтожать вирус у сельскохозяйственных и домашних животных.
"Вакцину от коронавируса начали тестировать на норках. Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат", – заявили звероводы.
Как сообщалось, в Нидерландах из-за коронавируса усыпят 10 тысяч норок. Такое решение приняли после того, как коронавирус обнаружили у животных на десяти норковых фермах. Власти считают, что эти фермы могут быть потенциальными рассадниками болезни среди людей.
Напомним, ранее СМИ стало известно, что человеческая вакцина от коронавируса уже готова, но пока в продажу не поступит. Речь идет о препарате от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
В Pfizer при этом уже заявили об успешном испытании вакцины. Компания готова обсуждать полученные результаты исследований с регуляторами различных стран мира, чтобы добиться регистрации препарата и к концу года выпустить 50 млн доз лекарства, а в следующем году – уже 1,3 млрд доз.
Впрочем, в ЕС допустили, что вакцину от COVID-19 создать не удастся.
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