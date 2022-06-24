В России кончился газ? Почему у агрессора "серьезные" проблемы

Проблема такого характера возникла еще в конце мая – начале июня

Дефицит оценивают в 10–20% / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия столкнулась с проблемой недостатка углекислого газа. Его дефицит оценивают в 10-20%, что приведет к сокращению ассортимента. Появились такие трудности после того, как компании Coca-Cola и PepsiCo покинули рынок агрессора.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Как утверждают производители газированных напитков, проблемы с закупкой углекислого газа начались конце мая – начале июня. В цело его поставки стали сокращаться после начала войны в Украине.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков рассказал, что к сокращению запасов углекислого газа на рынке привело и то, что в 2020-2021 годах на фоне пандемии COVID-19 часть выпуска переводили под производство медицинского кислорода.

Наряду с этим из-за дефицита упаковки производители переходят на тару большую, что в свою очередь увеличивает расход CO2 на 1 л продукции.

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