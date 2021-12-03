В Киеве наградили победителей CABINET BOSS TOP-50: список лауреатов

Цель премии – объединить бизнес сообщество, основателей социальных и общественных проектов

Премия основана не только ради пиара, но и для достижения экономического успеха нашей страны / Фото: Коллаж: Сегодня

В одной из киевских гостиниц 29 ноября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50

Как сообщила пресс-служба, в Экспертный совет CABINET BOSS TOP-50 были приглашены общественные и политические деятели Украины, бизнесмены, ведущие специалисты по конкретным направлениям государства.

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Туда вошли Евгений Червоненко, Виктория Файнблат, Валентина Маркевич, Виталий Войтович, Андрей Матюха, Юлия Игнатова, Мирослав Бойчин, Лариса Ломакина, Лариса Билозир, Ростислав Бондарь, Юрий Чертков.

"Цель премии CABINET BOSS TOP-50 – объединить бизнес сообщество, учредителей социальных и общественных проектов, обратить внимание потенциальных инвесторов именно к тем представителям нашей страны, для кого на первой ступени построения бизнеса стоит здоровая конкуренция и социально ответственный бизнес", – подчеркнула соучредительница премии Марина Филипенко.

Еще одна соучредительница Светлана Бондарь заявила, что CABINET BOSS TOP-50 основана не только ради пиара, но и для достижения экономического успеха нашей страны.

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"Также хочу подчеркнуть, что мы провели церемонию награждения, соблюдая все карантинные правила, 29 ноября собрались представители малого и среднего бизнеса, авторы социальных и общественных проектов не столько поздравить друг друга с достижениями, но и провести переговоры о возможных коллаборациях друг с другом", – заявила бизнес-леди.

В этом году организаторами премии было решено наградить специальной премией за инновационный социальный проект года – "Право на комфорт" архитектора-дизайнера Викторию Файнблат.

"Я как мама двоих детей прекрасно понимаю все потребности маленьких наших украинцев: им нужна не только забота и участие родителей, но также и внимание со стороны общественности. Поскольку именно из этих маленьких чистых детей вырастет будущее нашей страны. Мы обязаны, именно не побоюсь этого слова, обязаны сделать все возможное, что есть в наших силах, для того, чтобы наши дети стали примером эрудиции, независимости, толерантности, инновационной вовлеченности для всего мира", – подчеркнула Виктория Файнблат.

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Лауреаты бизнес премии CABINET BOSS TOP-50 2021:

FAVBET – "За вклад в становление и развитие игровой индустрии",

"Право на комфорт" – "Инновационный социальный проект года",

Александр Гапон (Ukraine Foods) – "Лучшая аграрная компания года",

Европейское туристическое страхование – "Лучшая страховая компания года",

Игорь Савчук – "За весомый вклад в развитие национальной кухни",

группа компаний Premier FOOD (TM "Mr Grill") – "Лидер ресторанного и streetfood рынка",

Наталья Баласинович – "Городской голова Года",

ООО "ЕВРОПРОЕКТСТРОЙ" – "Строительная компания года",

словенская компания Qbe Group – "Инновационное электротехническое оборудование",

Клиника CALM – "Лидер эстетической и лазерной медицины",

Константин Кривопуст – "INTERNATIONAL LAW EXPERT",

GEOS – "НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО",

NEMO – "Лучший отель Украины",

Gulliver – "Лучший торгово-развлекательный центр",

V-Art medical Aesthetics – "Открытие года в косметологической медицине",

Наталья Кравченко – "Нотариус года",

Эскулаб – "Медицинская лаборатория года: качество, надежность, инновации",

Полина Крупчак – "Благотворительный деятель года",

Леся Никитюк – "Медиа персона года",

Оксана Байрак – "Лучший кинорежиссер",

Club Olympus at Hyatt Regency Kiev – "Здоровье и Фитнес",

"Проэксп" – "Лидер по предоставлению консалтинговых услуг в сфере строительства",

BRANDFACE – "Лучший проект по развитию для женщин",

Юрий Сугак – "Лучший главный редактор информационного телевещания",

НАШ – "Лидер информационного вещания",

OBOZREVATEL – "Синегрия TV и интернет издание",

Славянские Баны – "Лечебно-восстанавливающий комплекс года",

Ольга Лящук – "Самая сильная женщина планеты",

Михаил Завьялов – "Самая легендарная спортивная личность",

Валерия Байрамова – "Эстетический стоматолог года",

Pierre Cardin – "Международный бренд года",

Party Bus – "Лидер в предоставлении транспортных элитных услуг",

Игорь Буранов – "Социальный деятель года",

Виталий Жадобин – "Специалист земельного права",

Студия GOVOR Production – "Лучший продакшн года",

Parfum Büro – "Самый масштабный украинский бренд нишевой парфюмерии",

Алена Бойко – "Лучший организатор Международных конкурсов красоты",

Инна Плахотнюк – "Лидер социально-образовательных проектов Украины",

MISS DIAMOND – "Лучший Fashion бренд года",

Coollaser – "Клиника реконструктивно-клеточной медицины с филиалом в США",

Minelli – "Самый популярный европейский хит",

SLAVA KAMINSKA – "Сольный проект года",

Анна Свиридова – "Радио продюсер года",

Мила Нитич – "Самый мощный голос Украины",

СолоХа – "Самая спортивная певица Украины",

DJ NANA – "Лучшая диджейка страны",

Екатерина Король – "Лучший журналист в сфере шоу-бизнеса",

Геннадий Ветер – "Лучший музыкальный телепродюсер",

Анна Романько – "Fashion стилист года",

Елена Рута – "Эксперт холистической терапии сознания",

SV Concert – "Лучшее концертное агентство",

Александр Пашко – "Лучшая благотворительная организация года",

Анна Максимчук – "Политическая пиарница года",

Exotic flower – "Лучшая студия флористики и декора",

Chesnovskiy proaudio – "Уровень любого масштаба",

Даниил Усов – "Будущее нации",

Усама Кафа – "Самая большая сеть ресторанов",

Александр Коваленко – "Лучшая стоматологическая клиника года",

Дарья Чубовская – "Звездный визажист Украины",

BODYLIKE – "Лучший Beauty бизнес проект года",

Ирина Самсоненко – "Лучший культурный деятель",

Марина Осаула – "PR агент года",

Ирина Марчук – "Международный Дом моды",

POLYTECH – "Лучшая компания в сфере производства полиграфической и сувенирной продукции",

AYA – INTERNATIONAL TALANT.

Гостей вечера приехала поздравить мировая звезда Minelli, а также звезды украинского шоу-бизнеса: SLAVA KAMINSKA, группа "КОРРУПЦИЯ", СолоХа, Мила Нитич. Церемонию награждения лауреатов провели Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Ранее мы сообщали, что премия отмечает компании и людей, благодаря которым созданы ведущие бренды и проекты, завоевавшие лидерские позиции на украинском рынке и способствующие развитию нашей страны. А в одной из номнаций победил главный редактор "Новости Группы Украина" Юрий Сугак.