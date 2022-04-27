В ЕС хотят отменить пошлины на импорт всех товаров из Украины — Шмыгаль

Решение еще должны согласовать все 27 стран-членов Европейского Союза

Страны ЕС могут снять пошлины на украинские товары в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия раздумывает над решением приостановить на год действие импортных пошлин на ввоз всех украинских товаров в ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он назвал такое действие Евросоюза "беспрецедентным жестом поддержки нашей страны".

"ЕС никогда раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли ни в одной стране. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится конкурентоспособнее на европейском рынке", – сказано в сообщении Шмыгаля.

Чиновник отметил, что Украина уже договорилась с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы наши товары поставлялись в ЕС через порты этих государств.

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Украинцам отменили важный налог

Тем временем для украинцев в ближайшие два года из-за войны с РФ отменен налог на недвижимость. Новая норма законодательства распространяется на 2021 год, заплатить за который нужно было до 1 июля 2022 года, и на текущий 2022-й.

Таким образом, украинцам фактически разрешили не платить за жилье, которое могло быть разрушено в ходе военных действий.

Напомним, мы писали, какой для украинцев отменили налог, и рассказывали, почему в Украине может произойти обвал цен на квартиры.