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В ЕС хотят отменить пошлины на импорт всех товаров из Украины — Шмыгаль

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 апреля, 16:40
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Решение еще должны согласовать все 27 стран-членов Европейского Союза
Страны ЕС могут снять пошлины на украинские товары в Европе
Страны ЕС могут снять пошлины на украинские товары в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия раздумывает над решением приостановить на год действие импортных пошлин на ввоз всех украинских товаров в ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он назвал такое действие Евросоюза "беспрецедентным жестом поддержки нашей страны".

"ЕС никогда раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли ни в одной стране. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится конкурентоспособнее на европейском рынке", – сказано в сообщении Шмыгаля.

Чиновник отметил, что Украина уже договорилась с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы наши товары поставлялись в ЕС через порты этих государств.

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Украинцам отменили важный налог

Тем временем для украинцев в ближайшие два года из-за войны с РФ отменен налог на недвижимость. Новая норма законодательства распространяется на 2021 год, заплатить за который нужно было до 1 июля 2022 года, и на текущий 2022-й.

Таким образом, украинцам фактически разрешили не платить за жилье, которое могло быть разрушено в ходе военных действий.

Напомним, мы писали, какой для украинцев отменили налог, и рассказывали, почему в Украине может произойти обвал цен на квартиры.

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