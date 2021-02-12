Упустили шанс спастись. GameStop не смогла заработать на хайпе вокруг своих акций

Сеть магазинов видеоигр GameStop, акции которой разогнали трейдеры с Reddit, не смогла заработать на ажиотаже. Из-за регуляторных ограничений компании не удалось продать акции до того, как их цена рухнула. У GameStop был шанс привлечь сотни миллионов долларов, которые помогли бы сети рассчитаться с долгами и трансформировать бизнес. Это помогло бы компании выжить, ведь ее бизнес-модель уже устарела.

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Об этом рассказали аналитики Reuters.

В GameStop изучали возможность продажи акций и даже зарегистрировались в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для продажи на сумму 100 млн долларов. Но в GameStop вовремя вспомнили, что SEC требует публикации финансовой отчетности перед продажей акций. Поэтому компания сама отменила опцион.

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Конечно, GameStop все еще может выгодно продать акции в ближайшие недели, но возможность получить крупные суммы упала. Если на пике ажиотажа 28 января рыночная стоимость GameStop составляла 33,7 млрд долларов, то к 11 февраля компания оценивалась уже в 3,6 млрд долларов. До "операции Reddit" бизнес GameStop оценивали в 1,4 млрд долларов.

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Кстати, из-за ажиотажа вокруг акций GameStop в США уже начали расследование, говорят источники Wall Street Journal. По их данным, отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США и прокуратура Сан-Франциско запросили информацию о деятельности брокеров, в частности Robinhood, и социальных сетей, которые стали центральными площадками ажиотажа.

GameStop – представитель традиционного ритейла. Компания продает консоли, диски с играми и фильмами и другие товары в обычных магазинах. В последние годы, по мере того как рынок все больше уходил в онлайн, продажи сети постоянно падали.

Напомним, после разгона стоимости ряда компаний трейдеры с Reddit обратили внимание на серебро и взвинтили его цену до рекорда за 8 лет.

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