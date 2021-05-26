Украинское молоко появится в продаже в Кувейте

С начала 2021 года уже пятая страна открывает свой рынок для поставок молока из Украины. Ближний Восток особенно интересен для наших производителей

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Украинский молоком вскоре будут лакомиться граждане еще одной страны Ближнего Востока. Несмотря на уменьшение поголовья коров, наши производители начнут экспортировать продукцию в Кувейт. Ветеринарный сертификат согласовали специалисты двух стран, говорится в сюжете "Сегодня".

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Это уже пятая страна, которая с начала 2021 года открыла свой рынок для украинского молока. Ранее это сделали Япония, Аргентина, Ливия и Ливан.

Видео: Сегодня

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"Регион [Персидского] залива, в частности Кувейт, интересует многих украинских производителей пищевых продуктов. Я рад сообщить, что сегодня мы создали для них дополнительные возможности зарабатывать на этом рынке", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая добавила, что работа по открытию новых экспортных рынков является сверхважной

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"Увеличение украинского экспорта – это залог экономического роста государства", - считает Магалецкая.

Напомним, несмотря на то, что украинские животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе", прибыльным в этой сфере осталось именно производство молока.