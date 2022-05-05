Украинский след в компаниях РФ: сколько предприятий в нашей стране связано с агрессором

Рассказываем, сколько украинских компаний сотрудничают с российским бизнесом, и в каких сферах

Как украинцы зарабатывают вместе с агрессором / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Анализ данных российских реестров показал, что 273 украинских компаний и организаций имеют связи с 251 российским предприятием. Из них 40 входят в известные финансово-промышленные группы или группы компаний.

Что это за компании, где они зарегистрированы, и в каких сферах сотрудничают с агрессором, рассказали специалисты YouControl.

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Большинство компаний, работающих с РФ, зарегистрированы в Киеве

"Какова украинская доля в российском бизнесе? Чтобы выяснить этот вопрос, аналитики исследовали данные из российского государственного реестра юридических лиц по состоянию на декабрь 2021 года. Из перечня были исключены ликвидированные компании, а также российские акционерные общества и другие компании, в которых отсутствуют записи об участниках по состоянию на 27.04.2022", – говорится в сообщении.

Анализ показал, что украинский бизнес, который имеет связь с российским, зарегестрирован в следующих регионах:

Киев (100 компаний);

временно оккупированный Крым (39);

Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области (по более 20 компаний);

в других регионах Украины зарегистрировано от 1 до 11 таких организаций.

В то же время ни одна из таких не обнаружена в двух областях – Закарпатской и Тернопольской.

В каких областях они работают? Если взять 100% компаний, имеющих связи с РФ, распределение между ними таково:

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20% – сфера сделок с недвижимым имуществом;

13% – оптовая торговля разными товарами;

8% – сфера строительства;

свыше 5% – сельское хозяйство.

Группы, связанные с РФ, также связаны с украинскими депутатами

Например, ЧАО "ДНЕПРОВАГОНМАШ" имеет одноименное ООО в Москве. При этом бенефициаром ЧАО является экснардеп Сергей Тигипко.

А Оксана Марченко, супруга нардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука, является бенефициаркой трех ООО, владеющих компанией, зарегистрированной в оккупированной Ялте.

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"ООО "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ", которая входит в корпорацию "РОШЕН" и принадлежит Алексею Порошенко – сыну 5-го Президента Украины, народного депутата Украины Петра Порошенко, владеет ООО "РОШЕН", которое зарегистрировано в Липецкой обл., РФ. ПАО "СЕВМОРЗАВОД", бенефициаром которого выступает сам П.Порошенко, является участником 2 крымских компаний, перерегистрированных согласно российскому законодательству", – рассказывают аналитики.

Таким образом с Россией связаны компании и других народных депутатов и бизнесменов.

Сколько россиян и белорусов зарабатывают в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине почти 17 тыс. компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть россияне или беларусы. Подборку из десяти таких бизнесов, имеющих самый большой доход, возглавляет ООО "ВЕНТА ЛТД".

Оно занимается дистрибуцией лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. На сайте компании отмечается, что она сотрудничает с более чем 546 поставщиками, из них – более 200 зарубежных и более 300 украинских производителей фармацевтической продукции.

Также на сайте говорится, что "ВЕНТА ЛТД" входит в тройку крупнейших дистрибьюторов Украины.

Согласно финансовой отчетности за 2020 год, эта компания имеет доход в 13 191 078 000 грн. Ее чистая прибыль – 78,558 млн грн. А еще у нее владельцы из РФ.

Кто еще из известных компаний входит в такой список, читайте в нашем материале.

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