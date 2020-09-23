Украинский бизнес ждет подорожания доллара и роста доходов

Больше половины предпринимателей с оптимизмом смотрят на перспективы 2021 года

На 2021 год украинский бизнес закладывает курс гривни к доллару на уровне 29 грн/доллар, что практически совпадает с заложенным в проект госбюджета-2021 среднегодовым курсом 29,1 грн/доллар. Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

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При этом исследование ЕБА Global Outlook также показало, что 60% опрошенных представителей компаний-членов имеют положительные ожидания относительно роста бизнеса в 2021 году. В прошлом году таких было 77%, а в 2018 году – 75%.

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37% опрошенных ожидают 10% роста доходов, а 28% – рост на 10-20%. 60% опрошенных компаний планируют оставить штат в нынешнем составе, 28% – увеличивать, 12% – сокращать. 54% опрошенных планируют увеличивать зарплату сотрудникам.

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Деревянко уточнила, что необходимость судебной реформы впервые вышла в требованиях бизнеса к правительству на первое место, оставив борьбу с коррупцией на втором месте. На третьем – необходимость стабильности в политической плоскости и хорошее управление.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать. Также глава Минфина объяснил, что происходит с госдолгом Украины:

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