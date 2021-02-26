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Украинские ФОПы задолжали государству 12,5 млрд гривен

26 февраля, 10:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Большинство должников по ЕСВ недоплатили 10-50 тыс. гривен

Общий долг украинских компаний и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП) по уплате ЕСВ составляет 21,6 млрд гривен. Из них 12,5 млрд гривен задолжали именно ФОП. Для сравнения: в 2020-м году расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 13,2 млрд грн.

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Об этом стало известно из открытых налоговой данных, сообщили сайту "Сегодня" аналитики платформы "Опендатабот".

Среди ФОПов насчитали более 769 тыс. должников. 42% из них имеют долг от 10 до 50 тыс. гривен. Должники с суммами более 100 тыс. гривен составляют 1%.

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Долг компаний по ЕСВ – 9,1 млрд гривен.

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Как отмечают специалисты, ранее ФОПы не могли узнать из открытых данных о наличии долга по ЕСВ в себя или своих контрагентов. Узнать о своих задолженности можно было только в своем электронном кабинете. Но 24 февраля налоговая все же опубликовала эти данные, обязав себя вносить отчеты ежемесячно.

Напомним, с 1 января в Украине выросли ставки ЕСВ и некоторых других налогов и сборов. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

с 1 января 2021 года также изменились годовые лимиты доходов ФОП. По ним определяется группа налогоплательщика-упрощенца.

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Также физлиц-предпринимателей 1-й группы освободили от уплаты единого налога с декабря 2020-го по май 2021 года. Однако "налоговые каникулы" не коснутся нарушителей условий применения первой группы плательщиков единого налога.

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долги налоговая задолженность ЕСВ ФЛП

Источник: Сегодня

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