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Украинские ФОПы в 24 раза увеличили отчисления в бюджет

7 сентября, 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Количество физлиц-предпринимателей постоянно растет, подсчитали эксперты

В Украине насчитывается почти 2 млн физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), и каждый из них платит в бюджет в среднем 13 тыс. гривен в год, а в 2019 году суммарные поступления в бюджет составили 25 млрд гривен. Такие подсчеты обнародовала платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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"В 2019 году оборот "фопономики" составил миллиард долларов.За восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза. Только за последние два года сумма поступлений выросла на 10 млрд гривен", – говорится в сообщении.

При этом количество ФЛП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч. Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 млн физлиц-предпринимателей.

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"С 2016 года мы наблюдали за закрытием "спящих" ФЛП, но сейчас Украина почти вернулась к пиковому показателю по количеству предпринимателей", – отметили аналитики.

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Также, по их данным, в последние пять лет в Украине наблюдается тенденция к росту количества женщин в бизнесе. В 2016 году в Украине было 43,7% женщин-предпринимателей, а уже в 2018 году этот показатель вырос до 45%.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому некоторые ФЛП смогут вести учет в любой удобной форме. Закон предусматривает для них доступ к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

Также Зеленский заявлял, что украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства:

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