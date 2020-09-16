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Украинская черешня стала продуктом с географически защищенным названием

16 сентября, 08:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сертификацию как GI получили ягоды, произведенные в Мелитополе

Украина зарегистрировала еще один географический бренд из списка GI, озвученного еще в 2019 году. Новым продуктом с географическим указанием (GI) стала "Мелитопольская черешня". Об этом сообщила первая заместитель мэра Мелитополя Ирина Рудакова.

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"В Минэкономики решением от 08.09.2020 по номеру заявки №2019 00006 зарегистрировано географическое указание "Мелитопольская черешня" по заключению Института интеллектуальной собственности от 08.09.2020 №587. Это открывает новые возможности для нашего бизнеса и новые рынки сбыта в странах ЕС", – написала Рудакова на своей странице в Facebook.

Напомним, первым GI, зарегистрированным в Украине, стала "Гуцульская овечья брындзя". Этот продукт производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

Как известно, проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом. Всего существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

  • PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;
  • PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;
  • TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

Также в 2019 году Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний (GI) № 1065, который в частности запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, не произведенных во Франции.

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Принятие этого закона предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, а также международным законодательством о защите интеллектуальной собственности.

По всему миру "шампанское", которое произведено не в регионе Шампань, называется просто игристым вином, а нефранцузский "коньяк" – бренди. Также, к примеру, украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета".

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Источник: Сегодня

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