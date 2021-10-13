Украина на пороге нового локдауна – предприниматели уже теряют доходы

Владельцам предприятий приходится приспосабливаться к измениям, чтобы удержать свой бизнес на плаву

В красной зоне карантина бизнес сможет продолжить работу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские предприниматели до сих пор не могут восстановить докарантинные уровни доходов, но для многих это стало еще одним испытанием на прочность.

Как карантин повлиял на бизнес

По словам владелицы одного из киевских салонов красоты Екатерины, когда в стране объявили первый локдаун, то сфера красоты оказалась совсем не готовой к нему, ведь решение принималось быстро и практически "с сегодня на завтра". Но за полтора года карантина, бизнес уже привык, что ситуация быстро меняется и на нее надо оперативно реагировать.

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"Мы из тех, кто всегда готовится к худшему, поэтому имели "подушку безопасности" и потому могли отправить людей в отпуск и оплачивать его. И могли оплачивать все сопутствующие расходы. Благо арендодатели давали нам хорошие скидки и входили в положение. Сейчас многие предприниматели рука об руку пытаются выжить, а не задавить друг друга. Это меня очень радует. Но государство никак не помогло, увы. И тот один налог, который можно было не платить за себя ничего не изменил. Ведь налоги за сотрудников платить нужно было", – рассказала "Сегодня" владелица киевского салона красоты.

В то же время, она заявляет, что полноценно к карантину, и возможному локдауну, невозможно подготовиться. Владельцам предприятий приходится приспосабливаться к измениям, чтобы удержать свой бизнес на плаву.

"После того как мы вышли к работе, то понесли очень большие затраты на то, чтобы выполнять нормы по предотвращению заражения COVID-19. Маски, перчатки, антисептики подорожали в 5 раз. И расход вырос, соответственно, в 5 раз. Ежемесячно на парикмахерскую 40 кв.м. уходит около 10 тыс. грн на маски, перчатки, антисептики. Также когда мы вернулись к работе, то сразу ощутили отток клиентов, так как многие из них просто напросто потеряли работу и уехали домой. Т.е. в высокий сезон мы понесли дополнительные расходы, а заработали меньше чем обычно на 30-36% – зависит от месяца", – рассказала она.

А ресторатор и медийник Владимир Пащенко рассказал, что для него карантин стал неким вызовом, чтобы что-то изменить в концепции заведения. Благодаря карантину его учреждения смогли освоить функции доставки, которые добавляют больше возможностей заведениям питания.

Он считает, что ко всему новому надо привыкать, ведь для того, чтобы продолжать работать в это непростое время, необходимо принять изменения от правительства.

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Докарантинные доходы

Согласно данным опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого бизнеса (ФЛП), которые являются участниками проекта Ассоциации по поддержке малого бизнеса Unlimit Ukraine, 28% опрошенных ФЛП сих пор не удалось достичь докарантинного уровня доходов. 48% предпринимателей смогли восстановить свой доход, а 7% даже смогли увеличили его.

Из опрошенных, 34% заявили, что готовы к возможному локдауну, а 41% не готов к возобновлению жестких ограничений. Еще 25% не смогли определиться с ответом.

Примечательно, что 48% респондентов ответили, что в случае усиления карантина не будут нуждатся в поддержке от государства. Больше того, они выступают за невмешательство государства в дела бизнеса.

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Бизнес в красной зоне

В красной зоне карантина бизнес сможет продолжить работу, если будет выполнено главное условие – 100% работников и посетителей будут вакцинированы.

"В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители будут иметь "зеленые" ковид-сертификаты", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.