Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

С сегодняшнего дня, 10 декабря, пострадавшие от карантина смогут получить по 8000 гривен помощи. Соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год вступили в силу. Однако выдавать деньги будут при определенных условиях, сообщают новости "Сегодня".
Наемные работники могут получить компенсацию, если:
- средняя зарплата не превышает 30 000 гривен;
- они не работают по совместительству;
- основной вид деятельности работодателя находился в списке остановленных от 31 октября;
- работодатель заплатил единый социальный взнос (ЕСВ) за третий квартал 2020 года.
ФОПы (ФЛП, физлица-предприниматели) могут получить компенсацию, если:
- зарегистрированы более, чем три месяца назад;
- в 2020 году заплатили ЕСВ не менее, чем за три месяца;
- основной вид деятельности находился в списке остановленных от 31 октября;
- не являются ФОПом и работником одновременно.
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В целом предприниматели могут получить помощь для выплаты работникам, чтобы не увольнять их во время
карантина. Другой вариант – если сотрудникам пришлось вынужденно сократить продолжительность рабочего времени.
Если же получатель компенсации солгал ради помощи, ему придется вернуть выплаты в двойном размере.
Напомним, это документ входит в пакет законопроектов, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Кроме социальной помощи бизнесу, они предусматривают налоговые послабления для малых предпринимателей.
К слову, некоторые аналитики считают, что карантинная помощь бизнесу может взвинтить курс доллара.
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