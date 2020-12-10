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Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

10 декабря, 16:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Если соврать ради компенсации, деньги придется вернуть в двукратном размере

С сегодняшнего дня, 10 декабря, пострадавшие от карантина смогут получить по 8000 гривен помощи. Соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год вступили в силу. Однако выдавать деньги будут при определенных условиях, сообщают новости "Сегодня".

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Наемные работники могут получить компенсацию, если:

  • средняя зарплата не превышает 30 000 гривен;
  • они не работают по совместительству;
  • основной вид деятельности работодателя находился в списке остановленных от 31 октября;
  • работодатель заплатил единый социальный взнос (ЕСВ) за третий квартал 2020 года.
Видео: Сегодня

ФОПы (ФЛП, физлица-предприниматели) могут получить компенсацию, если:

  • зарегистрированы более, чем три месяца назад;
  • в 2020 году заплатили ЕСВ не менее, чем за три месяца;
  • основной вид деятельности находился в списке остановленных от 31 октября;
  • не являются ФОПом и работником одновременно.

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В целом предприниматели могут получить помощь для выплаты работникам, чтобы не увольнять их во время
карантина. Другой вариант – если сотрудникам пришлось вынужденно сократить продолжительность рабочего времени.

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Если же получатель компенсации солгал ради помощи, ему придется вернуть выплаты в двойном размере.

Напомним, это документ входит в пакет законопроектов, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Кроме социальной помощи бизнесу, они предусматривают налоговые послабления для малых предпринимателей.

К слову, некоторые аналитики считают, что карантинная помощь бизнесу может взвинтить курс доллара.

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бизнес компенсации карантин помощь выплаты коронавирус ФЛП

Источник: Сегодня

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