Українська
$ 28,32
33,39
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Украинцы интересуются "удаленкой" в три раза активнее, чем обычной работой

15 октября, 17:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Работодатели при этом готовы доплачивать за дистанционный труд

Украинцы в три раза активнее интересуются предложениями удаленной работы, чем классической офисной занятости. На одно объявление об "удаленке" откликаются в среднем 13 человек, а об обычной работе – меньше пяти. При этом и сами работодатели готовы платить удаленным сотрудникам на 9% больше, чем при классической занятости.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел онлайн-сервис OLX Работа.

Аналитики уточняют, что со второго по третий квартал 2020 года (с апреля-июня по июль-сентябрь) количество вакансий для офисной работы выросло на 32%. Вакансий для "удаленки" стало на 22% больше.

Читайте также: Коронавирус изменил мир. 5 приоритетов для бизнеса будущего

В тренде
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные города

Чаще всего для работы из дома нужны студенты и молодежь в начале карьеры, а самые популярные вакансии – офис-менеджер и менеджер Instagram-страницы. Зарплаты в этих сферах составляют в среднем 12 тыс. гривен.

Реклама

Напомним, из-за роста популярности дистанционной работы в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о правилах "удаленки". Документ предлагает заключать отдельные трудовые договоры о дистанционной или надомной работе. Правда, у экспертов рынка труда этот законопроект вызвал ряд вопросов:

Также сайт "Сегодня" разбирался, почему удаленная работа увеличила спрос на домашний сервис.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

работа работодатели рынок труда удаленная работа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работы
В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работыБизнес
Коронавирус изменил мир. 5 приоритетов для бизнеса будущего
Коронавирус изменил мир. 5 приоритетов для бизнеса будущегоБизнес
Украина отменяет пошлины на вино из Европы
Украина отменяет пошлины на вино из ЕвропыЭкономика
Цифра дня. Украинские банки закрывают сотни
Цифра дня. Украинские банки закрывают сотни "лишних" отделенийФинансы
Костюмы больше не нужны. Мир деловой моды оказался в небывалом кризисе из-за коронавируса
Костюмы больше не нужны. Мир деловой моды оказался в небывалом кризисе из-за коронавирусаБизнес
Автопарки хотят перевести на метан: на газе можно сэкономить полцены авто
Автопарки хотят перевести на метан: на газе можно сэкономить полцены автоБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять