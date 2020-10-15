Украинцы интересуются "удаленкой" в три раза активнее, чем обычной работой

Работодатели при этом готовы доплачивать за дистанционный труд

Украинцы в три раза активнее интересуются предложениями удаленной работы, чем классической офисной занятости. На одно объявление об "удаленке" откликаются в среднем 13 человек, а об обычной работе – меньше пяти. При этом и сами работодатели готовы платить удаленным сотрудникам на 9% больше, чем при классической занятости.

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Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел онлайн-сервис OLX Работа.

Аналитики уточняют, что со второго по третий квартал 2020 года (с апреля-июня по июль-сентябрь) количество вакансий для офисной работы выросло на 32%. Вакансий для "удаленки" стало на 22% больше.

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Чаще всего для работы из дома нужны студенты и молодежь в начале карьеры, а самые популярные вакансии – офис-менеджер и менеджер Instagram-страницы. Зарплаты в этих сферах составляют в среднем 12 тыс. гривен.

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Напомним, из-за роста популярности дистанционной работы в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о правилах "удаленки". Документ предлагает заключать отдельные трудовые договоры о дистанционной или надомной работе. Правда, у экспертов рынка труда этот законопроект вызвал ряд вопросов:

Также сайт "Сегодня" разбирался, почему удаленная работа увеличила спрос на домашний сервис.

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