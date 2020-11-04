Украинцы активно утепляются в интернете: что покупают и сколько тратят

На верхней одежде и обогревателях не экономят, зато выбирают дешевые аксессуары

С приходом холодов украинцы активно закупают теплую одежду и обогреватели. В октябре количество онлайн-заказов в этих категориях выросло на 17% по сравнению с сентябрем. Кроме того, в топе оказались услуги по теплоизоляции окон и дверей, а также декор для дома на зимнюю тематику.

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О том, что и почем покупают украинцы в интернете, сайту "Сегодня" рассказали аналитики торговых площадок. Мы разделили популярные товары и услуги по категориям.

Одежда

Больше всего покупатели тратятся на верхнюю одежду – пуховики, пальто и плащи. Появился и новый тренд – жилетки из экокожи, косухи и куртки-рубашки. Еще в топе – грубые женские и мужские ботинки и сапоги-"казаки". Тратят на это в среднем 1200 грн. И это на 18% больше, чем прошлой осенью, рассказала Лилия Овчинникова из Prom.ua.

Покупают также свитера и кардиганы. На женскую одежду тратят 520 грн, а на мужскую – 570 грн. В тренде – оверсайз, гольфы и свитера в рубчик. В основном, выбирают теплые оттенки – белый, бежевый, какао. Детей тоже утепляют – им покупают свитера и кофты. Средний чек – 370 грн.

И если на куртках и ботинках не экономят, то на аксессуарах – да. На шапки тратят 390 грн, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Для дома

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На 13% увеличилось число заказов на электрические конвекторы и обогреватели. Средний чек покупки в интернете – от 1550 грн – на 50% больше, чем осенью 2019 года. Помимо стандартной техники, выбирают и необычную – картины-обогреватели, а также электрические камины.

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Также для уюта и тепла покупают пледы: флисовые, плюшевые, шерстяные и вязаные. На это, в среднем, тратят 560 грн. По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, в этом году в тренде пледы пастельных оттенков из плюшевых ниток. В комплект к ним заказывают и декоративные подушки из такой же пряжи. В зависимости от размера и сложности узора, плед ручной работы стоит от 500 до 2,5 тыс. грн, а подушки – около 600 грн.

Пользуются спросом и вязанные вручную игрушки, наборы органайзеров для мелочей из трикотажной пряжи и детские прикроватные коврики в виде зверей. Цена на такие изделия стартует от 200 грн.

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Услуги

С сентября по октябрь спрос на теплоизоляцию и ремонт окон, а также установку новых стеклопакетов вырос на 90%, а средний чек на 20% – 650 грн за один заказ. Однако цены в этой категории очень динамичны и зависят от специфики и вида работ, отмечают специалисты онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

Спрос на утепление балконов повысился на 80%. Но средний чек при этом просел на 20% – 3600 грн. Спрос на обивку входных дверей вырос на 20%, средний чек упал на 12% – 980 грн.

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Чтобы избежать "сюрпризов" с отключением горячей воды, украинцы заказывают установку бойлеров. Осенью востребованность услуги выросла на 30%, а вот средняя стоимость установки осталось такой же, как летом – 650 грн. Средняя цена на ремонт бойлеров зависит от вида услуг: чистка бойлера – от 350 грн, устранить течь – от 450 грн, замена фланца – от 300 грн.

Почти вдвое вырос спрос на установку и замену радиаторов. Несмотря на востребованность услуги, средний чек не изменился – 1100 тыс грн. Однако средняя стоимость зависит от типа радиатора: монтаж чугунного радиатора – от 930 грн, биметаллического или алюминиевого – от 760 грн, а замена батарей – от 200 грн.

В целом в Украине заметно повысилась доля расчетов в интернете. Она составляет 27% от всех безналичных операций (по сумме). Больше только у переводов с карты на карту – 42,2%.

К слову, при расчетах в интернете важно помнить – вашей доверчивостью могут воспользоваться мошенники. Из сюжета вы узнаете ТОП-4 способа отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового:

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