Украинцев заставляют платить за несуществующие ФОПы. Как списать налоговый долг

История с налоговыми уведомлениями для несуществующих ФОПов (ФЛП, физлиц-предпринимателей) получила продолжение. У жительницы Запорожья Елены Кощиенко, которая получила письмо о необходимости заплатить 35,5 тыс. гривен, заблокировали деньги на карте. Корреспондент "Сегодня" Дмитрий Волков выяснял, существует ли оптимальный выход из ситуации.
Елене Кощиенко пришло письмо от налоговой о необходимости заплатить 35,5 тыс. гривен. Это начисления за последние четыре года, так как в 2017 были внесены изменения в закон, которые обязывают всех ФОП платить единый социальный взнос (ЕСВ). То ли из-за сбоя в системе, то ли по каким-то другим причинам о необходимости заплатить женщину раньше не уведомляли.
Но самое интересной в этой истории – то, что Елена никогда не занималась предпринимательством.
По словам женщины, вероятно, какой-то мошенник оформил на нее частное предприятие еще в 1994 году. Руководство налоговой службы и юристы в один голос посоветовали ей обратиться к государственному регистраторы и правоохранительным органам. Но в регистрационной службе ничего не объяснили, и документы, на основании которых был оформлен ФОП, не показали. А в полиции не нашлось ни одного специалиста, который помог бы написать заявление.
К счастью, в начале декабря в Украине приняли закон о поддержке бизнеса во время карантина. Документ уже вступил в силу. Благодаря этому появилась возможность списать долг, не посещая государственные учреждения.
Конечно, было бы лучше, чтобы сработал полицейский механизм и правоохранители наказали мошенника, который открыл ФОП на имя Елены. Но исходим из того, что есть и советуем Елене идти по линии наименьшего сопротивления.
Итак, что для этого нужно:
- найти ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- признать себя зарегистрированным ФОП;
- записаться на прием на сайте ведомства или непосредственно в ЦНАП;
- взять с собой паспорт и идентификационный код;
- обратиться к государственному регистратору с заявлением о прекращении деятельности.
После получения заявления регистратор автоматически отправляет ведомость в налоговую службу. Там ее проверяют с помощью анализа данных, указанных в налоговых декларациях и в системе электронного администрирования НДС, а также данных реестра акцизных накладных.
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После проверки Елена, как и все остальные, кто хочет избавиться от лишних начислений, должна обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков с заявлением о списании указанной суммы. Но надо поспешить – все процедуры должны закончиться до 1 марта 2021 года.
Так как уже конец декабря, а только сама проверка длится 15 дней, оформить списание без финансовых потерь вряд ли получится. Но чем быстрее вы начнете, тем меньше они будут.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские ФОПы заплатили в бюджет за год почти миллиард долларов единого налога. Всего в стране упрощенной системой налогообложения пользуются около 2 млн малых предпринимателей.
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