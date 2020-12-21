Украинцев заставляют платить за несуществующие ФОПы. Как списать налоговый долг

В идеале проблемой должна заниматься полиция. Но если она этого не делает, есть другой вариант

История с налоговыми уведомлениями для несуществующих ФОПов (ФЛП, физлиц-предпринимателей) получила продолжение. У жительницы Запорожья Елены Кощиенко, которая получила письмо о необходимости заплатить 35,5 тыс. гривен, заблокировали деньги на карте. Корреспондент "Сегодня" Дмитрий Волков выяснял, существует ли оптимальный выход из ситуации.

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Елене Кощиенко пришло письмо от налоговой о необходимости заплатить 35,5 тыс. гривен. Это начисления за последние четыре года, так как в 2017 были внесены изменения в закон, которые обязывают всех ФОП платить единый социальный взнос (ЕСВ). То ли из-за сбоя в системе, то ли по каким-то другим причинам о необходимости заплатить женщину раньше не уведомляли.

Но самое интересной в этой истории – то, что Елена никогда не занималась предпринимательством.

По словам женщины, вероятно, какой-то мошенник оформил на нее частное предприятие еще в 1994 году. Руководство налоговой службы и юристы в один голос посоветовали ей обратиться к государственному регистраторы и правоохранительным органам. Но в регистрационной службе ничего не объяснили, и документы, на основании которых был оформлен ФОП, не показали. А в полиции не нашлось ни одного специалиста, который помог бы написать заявление.

К счастью, в начале декабря в Украине приняли закон о поддержке бизнеса во время карантина. Документ уже вступил в силу. Благодаря этому появилась возможность списать долг, не посещая государственные учреждения.

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Конечно, было бы лучше, чтобы сработал полицейский механизм и правоохранители наказали мошенника, который открыл ФОП на имя Елены. Но исходим из того, что есть и советуем Елене идти по линии наименьшего сопротивления.

Итак, что для этого нужно:

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найти ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

признать себя зарегистрированным ФОП;

записаться на прием на сайте ведомства или непосредственно в ЦНАП;

взять с собой паспорт и идентификационный код;

обратиться к государственному регистратору с заявлением о прекращении деятельности.

После получения заявления регистратор автоматически отправляет ведомость в налоговую службу. Там ее проверяют с помощью анализа данных, указанных в налоговых декларациях и в системе электронного администрирования НДС, а также данных реестра акцизных накладных.

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После проверки Елена, как и все остальные, кто хочет избавиться от лишних начислений, должна обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков с заявлением о списании указанной суммы. Но надо поспешить – все процедуры должны закончиться до 1 марта 2021 года.

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Так как уже конец декабря, а только сама проверка длится 15 дней, оформить списание без финансовых потерь вряд ли получится. Но чем быстрее вы начнете, тем меньше они будут.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские ФОПы заплатили в бюджет за год почти миллиард долларов единого налога. Всего в стране упрощенной системой налогообложения пользуются около 2 млн малых предпринимателей.

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