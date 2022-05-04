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Украинцев в Польше ждут приятные изменения – какую выгоду ощутят уже скоро

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 11:24
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Рассказываем, на сколько в Польше планируют повысить среднюю заработную плату и как от этого вырастут заработки украинцев
Что будет с зарплатами украинцев в Польше через год
Что будет с зарплатами украинцев в Польше через год / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале мая в Польше будут обнародованы данные о новом уровне средней заработной платы на 2023 год. Он вырастет более чем на 400 злотых (около 2,6 тыс. грн). Такое повышение является рекордным, и оно также повлияет и на заработки украинцев в этом государстве.

"Сегодня" рассказывает, как изменятся зарплаты у наших граждан, работающих в Польше.

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Повышение минималки состоится дважды

Впервые в Польше повышение средней зарплаты состоится два раза в год. Это сделают из-за слишком высокого уровня инфляции.

Минималка в Польше определяется утвержденными в законе правилами и формулами. Пока официально сумму не назвали, но подсчитать ее можно самостоятельно. Согласно таким подсчетам, уже с 1 января 2023 года средняя зарплата составит 3 416,30 злотых брутто (сумма, указываемая в трудовом договоре). По нынешнему курсу это около 22,5 тыс. грн.

Как это повлияет на украинцев

Рост минималки не означает роста дохода у всех работников. Однако такие изменения в Польше отразятся на украинцах положительно. Эксперты рассказали изданию UBR, что украинцы чаще всего как раз и получают минималку.

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Поэтому следует ожидать, что зарплаты повысятся. Однако есть нюансы.

Иногда украинские оформляют на минимальную зарплату, а сверху доплачивают определенные суммы. Поэтому если ее уровень повысится, то работодатель может дополнительные выплаты теперь давать официально, что никак не изменит доход работника, или выплачивать и новую минимальную зарплату, и дополнение.

Каких специалистов сейчас ищут в Польше

Больше всего вакансий в Польше есть в сфере строительства и производства. Однако более высокие зарплаты с пяти самых востребованных рабочих именно у водителей.

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В общем, в Польше больше всего людей ищут в такие сферы и готовы платить им такие зарплаты:

  • производство/склад – 30 335 грн;
  • строительство/ремонт – 36 480 грн;
  • гастрономия – 27 865 грн;
  • водители – 45 280 грн;
  • торговля – 24 380 грн.

В марте 2022 года в Польше было полторы тысячи объявлений о работе, а уже в апреле их было всего 700.

Где и сколько можно заработать в Польше, не зная языка

Ранее "Сегодня" писали, что одна из актуальных вакансий – рабочий в теплице. Ищут трех человек для сбора овощей. Язык знать необязательно, а плату предлагают от 4 тыс. до 5 тыс. злотых (27 310 грн – 34 138 грн).

Также мы нашли вакансии для специалистов по подбору персонала в Варшаве. Большая компания, работающая в Польше, Украине, Чехии, Словакии и Германии, ищет человека, который будет подбирать персонал. Знать польский необязательно, общаться нужно на русском. Приветствуется также знание английского языка. А зарплата 26-27 злотых в час (177-184 грн).

Работа также для других рабочих. Какие должности можно занять, и сколько получать зарплаты, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали о кризисе на украинском рынке труда, который сейчас самый большой за последние 10 лет. В Украине в апреле было в 20 раз меньше вакансий, чем до военного положения, а актуальная средняя зарплата ниже на 10%. Читайте здесь, где теперь ищут людей, с какими условиями и какие средние зарплаты сейчас в разных сферах.

Мы также писали о том, как упростились условия приобретения статуса безработного, и на какие суммы выплат теперь могут рассчитывать украинцы.

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